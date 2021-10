Uvolnit by se tak měl prostor Malého náměstí a úzké místo před Staroměstským orlojem. Po rekonstrukci Václavského náměstí se zahrádky navrátí pouze na vybraná místa.

Dokument navazuje na Manuál pro kultivovanou Prahu, který Praha představila v minulém roce. Ten shrnuje a ilustruje pravidla pro reklamní označování obchodů a dalších provozoven v centru města, vznikl především kvůli velkému množství vizuálního smogu. Přeložený je do vietnamštiny, angličtiny a ruštiny.

Nově se rozšiřuje také minimální šířka průchodu chodníku z 1,5 metru na 1,8 metru. Ve většině evropských metropolí je to však dva metry. Podle Drápalové ale plocha postačí, aby se dokázaly vyhnout dvě dvojice lidí jdoucí proti sobě. „Plochy záboru se nezmění, nedochází k úbytku příjmů provozovatelů. Pokud opomeneme, že musejí něco přesouvat. Výsledný stav bude ale pro ulice prospěšný,“ říká Šimon Jiráček, architekt z Institutu plánování a rozvoje.

V první městské části žije na 30 tisíc lidí, řada hostinských jim dle místních dává svým přístupem najevo, že tam nejsou pro ně, ale kvůli turistům. Menu mají někteří pouze v angličtině, posezení se v průběhu let proměnila spíše v samostatné domky se střechou, podlahou, stěnami, vytápěním a osvětlením.

Královskou cestou přes Staroměstské náměstí, Malou Stranu a na Pražský hrad proudí denně více než sto tisíc lidí. Vymotat se mezi davy lidí je mnohdy obtížné. Ne však kvůli velkému počtu lidí, ale především kvůli předzahrádkám restaurací a barů. „Malá Strana byla dříve jako vesnice, dnes je to souvislý průvod tisíců lidí, kteří jdou okolo nechutných prodejen suvenýrů, hlavně Nerudovou ulicí. Jako obyvatel se stydím. Nevadí mi to množství lidí, ale ten způsob, jakým pobývají na ulici,“ postěžoval si obyvatel Malé Strany architekt Jakub Cígler.

