Opatření obecné povahy vydal magistrát hlavního města už ve čtvrtek a dokument se posléze objevil na úřední desce. Na základě šetření za účasti policie z konce května dojde k úpravě „polohy betonových svodidel“. Na přiloženém plánku, který vypracovala městská firma Technická správa komunikací (TSK), se každopádně s černo-žlutou zábranou – tedy takzvaným cityblokem – počítá dál. Za ním má být mobilní cyklostojan a kolem mobilní obrubník zvaný „lego“.

„Dále dochází k uzavření ulice Divadelní instalovaným proměnným dopravním značením v nočním období od 22:00 hod. do 06:00 hod. Po tuto dobu bude dopravním značením doprava vedena přes světelně řízenou křižovatku u Národního divadla přímo na Smetanovo nábřeží. V tomto směru bude doprava vedena po tramvajových kolejích,“ uvedli magistrátní úředníci.

Částečná uzavírka Smetanova nábřeží se stala mezi Pražany květnovým tématem číslo jedna. Radnice centrální městské části si stěžovala na postup vedení metropole. Lídr koaličního uskupení Praha sobě a poslanec Jan Čižinský veřejně přiznal, že k tomuto (mnohými obyvateli kritizovanému) kroku magistrát se rozhodl, aby vládnoucí politici konečně rozběhli diskuzi o obrovském problému hlavního města – tedy zklidnění centra.

„Proto jsme se pustili do něčeho kontroverzního, za co třeba dostaneme tak trochu 'na zadek'. Konečně protrhneme tu neviditelnou hráz nicnedělání. Tak se na nás za to provedení nezlobte – děláme to pro vás. Bez trochy křiku by se o tom mluvit ani nezačalo,“ napsal Čižinský v dlouhém příspěvku nedávno na svou facebookovou stránku.

Praha 1 chce místu vrátit „důstojnou podobu“

Opoziční zastupitelé z ODS a hnutí ANO si kvůli ožehavému tématu, o němž se na posledním jednání diskutovalo až do nočních hodin, vyžádali mimořádnou schůzi. Starosta Petr Hejma (STAN/My, co tady žijeme) si stěžuje, že primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) nerespektuje platné usnesení zastupitelstva. V posledním magazínu městské části uvedl, že „dění kolem jednosměrné uzavírky Smetanova nábřeží – ulice, v níž téměř nikdo nebydlí a kterou za běžných okolností denně projedou desítky tisíc automobilů“ – je výsledkem špatné komunikace.

„Dopravní situace v naší městské části patří k nejkomplikovanějším a my se ji poctivě snažíme – ve prospěch občanů Prahy 1 – znatelně zlepšit a zklidnit. Je nám ale jasné, že realizace prostřednictvím jednostranných a s okolními městskými částmi neprojednaných opatření je cestou do velkých problémů,“ napsal Hejma.

Podle informací Pražského deníku by měly v nadcházejícím týdnu proběhnout jednání zástupců radnice a vedení hlavního města ohledně podoby a funkce Smetanova nábřeží. Otázkou je, jestli tento kompromis se zahrádkami přes den a motoristy v noci bude přijatelný pro obě strany. Kvůli nejednotému názoru na uzavřený úsek se objevují i roztržky uvnitř koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Postupu magistrátu se začali věnovat i právníci.

„Věřím, že se nám podaří tomuto cennému místu v památkové rezervaci opět vrátit důstojnou podobu, která bude odpovídat unikátnímu charakteru centra historické Prahy,“ uvedl starosta Hejma.