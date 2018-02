Záhadný pomníček s pánví v Dejvicích. Před čím má nejen chodce varovat?

Zvláštní báseň a pánvička. Tak vypadá pomníček nedaleko tramvajové zastávky Lotyšská v Dejvicích. Kámen s textem se v trávě nachází už pár let. Někteří dejvičtí obyvatelé ale stále netuší, co má znamenat. Jde o varování před tramvajemi, nebo tu někdo opravdu přišel o život?

Dejvická ulice Jugoslávských partizánů. Pokud ji chcete přejít, je to docela oříšek. Pustit vás musí auta jedoucí z jednoho směru, poté se musíte rozhlédnout, jestli vám cestu nezkříží tramvaje, a pak ještě doufat, že vám zastaví i automobily ze směru druhého. Před lety se místo nedaleko Pivnice U Švejka stalo osudné ženě, která ulici přejížděla na kole. A tak vznikl někomu stále neznámý pomníček.

Dejvičtí obyvatelé spekulují nad jeho významem. „Už to asi i pár let bude, kdy tam bývaly kytky a pořád rozkopané, ta pánvička snad visela chvíli i na stromě, než se tam objevilo toto. Ale jinak o tom nic nevím. Je pravda, že tam kolikrát vídám i starší lidi přebíhat jak kamzíky,“ popsala na facebookové skupině Dejvická parta Aneta Šámalová.

Někteří lidé tvrdí, že šlo o srážku tramvaje se ženou, která vedla kolo a měla nasazená sluchátka. Pánvičku na pomníčku vysvětlují tak, že prý pánové z nedaleké jídelny odhodili pánvičku a šli poskytnout sražené ženě první pomoc. Jiní zase oponují tím, že měla osoba zranění pánve.

K události došlo 27. května 2015. „Šárka kolo nevedla, ale jela na něm. Jasně, po přechodu se jezdit nemá, ona to taky ví. Sluchátka neměla, tak nezodpovědná není. Auto ji pustilo, tramvaje si nevšimla. Jak letěla daleko, to popravdě nevím. Pánvička symbolizuje její rozlámanou pánev. Jestli za ni mohu mluvit, má se fajn, i když těch pár měsíců v nemocnici jí jistě nebylo hej. Jen s běháním to není žádná hitparáda,“ vysvětlila na facebooku Majka Pospíšilová.

Nehodu kromě pomníčku připomíná i záhadný obrys lišky na plotě hřiště v Zavadilově ulici. Liška je vytvořená z trosek Šárčina kola. „Pomníčků tu může přibývat rychlostí zhruba tak jeden za měsíc. Nejde sice naštěstí o tak závažné události, většinou jen ‚plechy‘, ale faktem je, že si tento přechod vyžaduje opravdu plnou pozornost i pro člověka, co zde bydlí,“ vysvětlil Tomáš Holec.

K nehodám tu přispívá nejen široká silnice, ale i téměř neslyšně jedoucí tramvaje. „Pokud přecházíte od hospody U Švejka, musíte dát přednost a zkoordinovat se se sedmi nezávislými dopravními proudy, z nichž čtyři na tuty nezabrzdí. Takže kdyby tam tramvaje nejezdily zrovna plnou palbou, aby stihly nahnat pikosekundu na další zastávku, bylo by to celkem fajn. Nové tramvaje jsou velmi tiché, trať je odhlučněná. To, že nemáte sluchátka, vás nezachrání,“ dodal Tomáš.

Jestliže budete chtít v tomto místě přecházet ulici, rozhlížejte se a mějte na paměti, že další pomníček už nemusí být pouhým varováním.