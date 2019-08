"Vzhledem k tomu, že je Karlův most národní kulturní památkou, budeme se dále držet zákonného postupu. Na čištění se tudíž musí podílet odborný restaurátor schválený památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Na odstranění nápisu máme uzavřenu smlouvu s panem Janem Mjartanem," uvedla Lišková.

Na pilíři Karlova mostu se v polovině července objevil sprejerský nápis o rozměrech pět krát dva metry. Policie na místě zadržela dva německé mladíky, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení. V něm se v září má řešit také neschválené odstranění nápisu.

"Soud zatím neobdržel žádné sdělení o tom, kdo, jakým způsobem graffiti odstranil a na čí náklady. Důležitou otázkou bude rovněž zjištění, zda odstraněním nedošlo ke způsobení nějaké další škody, která by měla souvislost s uvedenou trestní věcí," řekla v pondělí mluvčí soudu Dana Šindelářová.

Muž se sám přihlásil

Miloslav Černý, který se k očištění mostu přihlásil, tvrdí, že se odstraňováním graffiti živí a použil šetrnou metodu. Nápis odstranil vysokotlakým proudem páry. Odmítl podezření, že chtěl znehodnotit práci restaurátorů nebo odstranění nápisu využít k propagaci.

"Zhruba čtrnáct dní se nic nedělo, a protože jsem věděl, že je to mezní doba, tak jsem přišel na místo. Jsem přesvědčený, že každý Čech chce, aby Karlův most vypadal hezky. To bylo mou motivací, ne abych dělal hlupáky z odborníků," řekl serveru Seznam.cz. Podle něj je jeho technika účinnější než postup restaurátorů, ale také šetrná.

Dočištění bude TSK konzultovat

"Mohu potvrdit, že se nám opravdu přihlásila osoba, která odstranila ten nápis z mostu. Muž přišel sám, dobrovolně na služebnu," uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. "V současné chvíli však věc stále pouze prověřujeme a čekáme na podklady od správce mostu, zda došlo k nějakému poškození, či nedošlo," doplnila.

Restaurátoři chtěli pilíř mostu, starého několik staletí, očistit pomalu a opatrně za pomoci dlouho působících čisticích látek a kartáčků. Vzhledem k velikosti graffiti museli předtím metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru také předcházel rozbor použitých sprejů.