Praha /FOTOGALERIE/ - Ten, kdo nechává cennou budovu v Praze chátrat, o ni může přijít. Zástupci magistrátu kromě možného odkupu zvažují i proces vyvlastňování.

Mezi stovkami opuštěných budov v hlavním městě chátrají také památky, které patří soukromým vlastníkům. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení) by jim Praha měla zkusit pomoct se získáním peněz na opravu, a pokud majitelé neplánují jejich zvelebení, chátrající domy od nich odkoupit.

Je to mravní cesta?

Spíše než na soukromníky by se město mělo podle opozičního magistrátního zastupitele Václava Novotného (TOP 09) zaměřit na své vlastní budovy. „Odkup od soukromých vlastníků je pak jedna z možností, ale je to mravní cesta? U některých domů v památkové zóně není pochyb, že je majitel nechal chátrat kvůli spekulaci. Za nízkou cenu by nemovitost asi nyní neprodal," řekl Novotný.

Pokud by město zaplatilo neúměrně vysokou cenu ke stavu objektu, tak se vlastníkovi spekulace povedla a to by podle zastupitele motivovalo mnoho dalších ke stejné cestě. „U budovy v památkové zóně, jež léta chátrá, by měl započít institut vyvlastnění," navrhl Novotný s tím, že sice jde o proces na dlouhou dobu, ale v tomto případě je správný.

Proces vyvlastňování by mohl trvat pět let

Senátor a právník Václav Láska (Zelení), který se o složitosti vyvlastnění už dříve zajímal, odhaduje, že podobný zásah obsahuje asi 18 postupných rozhodnutí, proti kterým je možné se odvolat. I kdyby vlastník zvolil jenom obstrukční obranu, proces vyvlastňování by mohl trvat minimálně pět let.

V případě usedlosti Cibulka se o vyvlastnění mluvilo

Národní památkový ústav uvádí, že se v metropoli nachází celkem 34 kulturních památek ohrožených chátráním. O dvou z nich už se v souvislosti s vyvlastněním hovořilo. Nádraží Vyšehrad a usedlost Cibulka v pražských Košířích.

„Jestli v současnosti někde o vyvlastnění uvažujeme, je to právě nádraží Vyšehrad," prozradil před časem Pražskému deníku radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL). Situace u tohoto objektu je tristní. Italský majitel s magistrátem nekomunikuje a cennou památku poblíž Vltavy nechává ležet ladem.

Městská část se dohodla s vlastníkem

Na rozdíl od nádražní budovy je v současnosti košířská Cibulka mimo nebezpečí. A to i přesto, že pro ni nedopadl stavební a statický posudek příliš dobře. „Střechy nebyly udržovány. Téměř do všech objektů dlouhodobě zatékalo, takže došlo k narušení, devastaci a někde i zániku dřevěných konstrukcí, krovů a stropů," stojí v dokumentu, který si nechala loni vypracovat Praha 5.

Městská část se nyní po dlouhém jednání dohodla s vlastníkem a dostane do správy Čínský pavilon, který patří k usedlosti. Ten je podle loňského posudku ve velmi špatném stavu a jeho oprava by proto měla začít co nejdříve.

U ostatních památek je proces vyvlastnění méně pravděpodobný

Což hodlá udělat i radnice Prahy 5. Na kolik by rekonstrukce vyšla, zatím radnice neví. „Vzhledem k tomu, že se městská část dohodla s majitelem, není vyvlastnění nyní aktuální," řekla mluvčí pětky Helena Šmídová.

U ostatních památek je zatím proces vyvlastnění ještě méně pravděpodobný než u zmíněných dvou objektů. A to i přesto, že přinutit majitele, aby do oprav investovali často nemalé prostředky, je velmi obtížné. Stejně tak nejsou příliš účinné pokuty, které vlastníci od města dostávají.

Odkup jen s plánem opravitO výkupech se můžeme bavit, pokud město dokáže dům smysluplně opravit během jednotek let. Dnes je to bohužel otázka spíše desetiletí. Situace, kdy město vlastní lukrativní nemovitosti v nejdražších částech Prahy a nechává je bez jakéhokoliv využití chátrat, je naprosto nepřípustná. Jako Piráti podporujeme smysluplné využití těchto budov v čase před opravou.





Vlastník má rozhodovat

Prázdné domy se mi nelíbí, protože neplní svůj účel, na druhou stranu je právo majitele svaté. Dokážu si představit, že magistrát a městské části mají budovy, které nejsou k okamžitému využití. Bylo by však dobré se bavit o jejich využití organizacemi, jako je Junák nebo Skaut. Dokážu si představit, že budovy mohou být k dispozici zodpovědným lidem.