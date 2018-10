Začínají se sázet stromy k oslavě výročí republiky. Akce vyvrcholí 17.listopadu

Informační technologie - Informační technologie Správce webu 60 000 Kč

Vývojáři webu a multimédií Návrhář uživatelského interface (UI/UX) (Vývojáři webu a multimédií). Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 60000 kč, mzda max. 65000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Národní č.p. 58/32, Nové Město,, 110 00 Praha 1, kontakt: Yakupova Yana, tel.: 774971056, e-mail: yana-yakupova@yandex.ru, , Požadavky na uchazeče, o VŠ vzdělání., o Praxe jako designér interfacu Desktop, Web a Mobile min. 10 let., o Praxe s vytvářením 3D modelů min. 10 let., o Zkušenosti práce v týmu min. 5 let., o Expertní úroveň dovedností v programech grafického návrhu (Adobe Photoshop / Illustrator, Axure RP, Adobe XD, Corel Draw, 3DS Max)., o Schopnost porozumění uživateli, přemýšlet o pracovních scénářích., o Schopnost kreslit grafiku (ikony, splash, atd.), o Porozumění návrhu a provozu databází, znalost dalších termínů IT z oblasti podnikových a podnikových aplikací., o Vynikající znalost ruštiny (aktivní, na úrovní C1)., o Vynikající znalost angličtiny (ústně a písemně)., , Náplň práce, o Rozvoj interfacu pro Desktop, Web a Mobile aplikace., o Vytváření 3D modelů., o Přemýšlet o základních stylech aplikací., o Rozvoj a zlepšení aplikačních scénářů z pohledu interfacu.. Pracoviště: Bohemia software s.r.o. - nové město, Národní, č.p. 58, 110 00 Praha 1. Informace: Yana Yakupova, +420 774 971 056.