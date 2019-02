Kromě tradičních kolotočů se na pouti představí volný pád Techno Power, hvězdicovitý kolotoč na obřím rameni To Scan, italská bobová dráha či obří kolo vysoké 28 metrů. Kromě toho si návštěvníci mohou zahrát paintball.

Ti, kdo nechtějí čekat v dlouhých frontách, mají možnost si nově zakoupit vstupenky předem přes web ticketportal.cz. Stačí si je stáhnout a u brány si pak jenom pípnout chytrým telefonem.

Z dalších atrakcí se do Prahy opět vrací horská dráha Super Mouse, pro fanoušky adrenalinu volný pád Goldmine Tower či 60 metrů dlouhé rameno Booster. Kolotočářská rodina Kočků, která oblíbenou pouť pořádá, navíc obměnila třetinu tradičních atrakcí, které mají letos také nové nasvícení.

Ten, kdo bude mít hlad, může nově navštívit bavorskou restauraci. Každý pátek, sobotu a neděli otevírají i farmářské trhy.

Brány Výstaviště se pro milovníky atrakcí otevírají od úterý do pátku od 13 do 21 hodin. O víkendu a ve svátek od 10 do 22 hodin. Víkendové vstupné je 30 korun. Děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma.