Praha - Od soboty se pro návštěvníky otevírají zahrady Pražského hradu včetně Jeleního příkopu, které jsou přes zimu uzavřené. Slavnostní zahájení sezony letos Hrad naplánoval až na 13. května, na den 300. výročí narození Marie Terezie, kterou budou letos akce na Pražském hradě připomínat. Na Hradě se ale kulturní a společenské akce budou konat i před zahájením letní sezony.

Do zahrad se může každý vypravit sám nebo lze využít nabídek komentovaných prohlídek. Jižní zahrady Pražského hradu je nabízejí 29. dubna. Jižní zahrady vznikaly postupně na místě opevnění pod Pražským hradem. Dnes mají původní podobu, kterou jim vtiskl ve 20. letech 20. století slovinský architekt Josip Plečnik. Hned za jedním vstupů do Hradu z Prašného mostu je možné vstoupit do Královské zahrady.

V chrámu je příliš velká zima

Při zahájení letošní letní sezony 13. května budou od 10.00 do 17.00 zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty, tedy Starý královský palác, Příběh Pražského hradu, Katedrála sv. Víta, Bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác a Zlatá ulička. Na odkaz Marie Terezie, která dala Pražskému hradu jeho současnou stavební podobu, bude zaměřeno i tradiční výpravné divadelní vystoupení na třetím nádvoří Pražského hradu.

Původně se na třetím hradním nádvoří letos měly konat i pašijové hry, které tři roky předtím hostila katedrála. V chrámu je však příliš velká zima a má také omezenou návštěvnickou kapacitu. Proto požadovalo pražské arcibiskupství, aby se hrálo venku, na třetím nádvoří v místech u katedrály. To je však v místech, kudy procházejí turisté na Jiřské náměstí, jichž se dá na Velikonoční neděli předpokládat velký počet.

Na Hradčanské náměstí je vstup volný

S venkovní produkcí je také spojeno množství povolení, která jsou k jejímu uskutečnění potřebná. Ta se však nestihla podle mluvčího pražského arcibiskupství Stanislava Zemana zajistit kvůli nenadálé organizaci pohřbu kardinála Miloslava Vlka.

S bezpečnostními opatřeními zavedenými na Hradě v posledních měsících však zrušení pašijí podle mluvčího pražského arcibiskupství Stanislava Zemana nesouvisí, protože poslední uvažovaná varianta bylo Hradčanské náměstí. To je již vně hradního areálu a vstup na něj je volný.

Pašije na Hradě byly zrušeny

S venkovní produkcí na Hradčanském náměstí je také spojeno množství povolení, která jsou k jejímu uskutečnění potřebná. Ta se však nestihla podle Zemana zajistit kvůli nenadálé organizaci pohřbu kardinála Miloslava Vlka.

Správa Pražského hradu (SPH) naopak podle mluvčího s arcibiskupstvím spolupracovala stejně jako v případě dalších akcí na Hradě pořádaných. Mluvčí SPH David Šebek již ve čtvrtek sdělil, že správa nezná důvod zrušení pašijových her. „SPH s jejich konáním souhlasila a v dané věci proběhlo technické jednání mezi Arcibiskupstvím a všemi zodpovědnými složkami Pražského hradu," uvedl.

Konají se bohoslužby mimořádné

Příští rok prý budou organizátoři uvažovat o změně termínu. Jan Novák, pověřený řízením hradního bezpečnostního odboru, vyzdvihl spolupráci s arcibiskupstvím při pořádání akcí v areálu Hradu.

Katedrála sv. Víta je ve společné správě státu a církve. Jsou určené hodiny, kdy ji mohou navštěvovat turisté a kdy věřící.

Kromě pravidelných bohoslužeb pořádaných ráno, případně v pátek a v neděli odpoledne, se konají také bohoslužby mimořádné. Tou byla právě zádušní mše za zemřelého kardinála Miloslava Vlka minulý víkend, budou jimi také třeba mše konané na Velikonoce nebo mše za českého patrona sv. Vojtěcha 23. dubna. Také při jejich organizaci arcibiskupství spolupracuje s SPH.