Žáci z Prahy 4 poznávají řemesla. Učí se pracovat s nářadím i plést košíky

Jak se vyznat ve šroubovácích, poznat majzlík i kleště zvané kombinačky? Školáci z Prahy 4 se učí umění řemesel, a to díky projektu na podporu odborného školství Polytechnická hnízda. První absolventi, žáci Základní školy Na Planině, dokonce obdrželi i certifikáty.

Radní Jaroslav Míth předal dětem oceněníFoto: MČ Praha 4

Žáci základních škol Prahy 4 se prakticky seznamují s prací zámečníků či truhlářů. Městská část chce projektem podpořit odborné školství. Žákům ze Základní školy Na Planině, kteří jako první projekt absolvovali, slavnostně předal tento týden certifikát a čokoládové nářadí radní městské části pro školství Jaroslav Míth (ODS).



„Dětí, které skutečně zajímá řemeslo a kteří se hlásí na střední odborné školy, stále ubývá. Tento trend musíme zvrátit, řemeslo a vyhlášené zlaté české ručičky mají přece v naší zemi historickou tradici. Nedostatek řemeslníků přitom v běžném životě dnes silně pociťujeme, proto jsme neváhali se do projektu hlavního města Prahy jako první z městských částí zapojit. Jsem opravdu potěšen, že základní školy mají o účast velký zájem,“ uvedl radní Jaroslav Míth.

Žáci se do pilotního projektu zapojili v říjnu minulého roku. „Pod vedením učitelů odborného výcviku se ve vybavených odborných dílnách seznamují se základy řemesel. Zatím jde o dílny zámečnické a truhlářské, ale poznávají i základy košíkářství, či výrobou dekoračních předmětů z drátu a korálků,“ prozradil Jaroslav Míth. V dalších letech se žáci budou seznamovat s dalšími druhy řemesel.



„Zatím jsme si zkoušeli práci se dřevem, ale úplně nejvíc mne zaujal nákladní automobil rozložený na nejmenší součástky,“ prozradil při ceremoniálu žák osmého ročníku Základní školy Na Planině Jan Kratochvíl.

Podle pedagožky děti překvapilo, co vše se skrývá pod pojmem košíkářství. „Nejsou to jen košíky, ale i výroba dřevěných vánočních ozdob nebo pletení velikonočních pomlázek,“ poznamenala. V příštím školním roce se projekt Polytechnických hnízd, který se bude konat až do roku 2023, rozšíří z Prahy 4 do celé metropole.