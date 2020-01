V loňském roce prošlo záchrannou stanicí 5 368 živočichů 138 různých druhů, což je vůbec nejvyšší číslo v historii jejího fungování. Nejpočetnější skupinou přijatých živočichů byli ti, kteří si způsobili různá zranění – nejčastěji kvůli nárazům do překážek, jako jsou například skleněné plochy nebo trolejové vedení. Výjimkou ale nebyly ani střety s dopravními prostředky či zranění, která si zvířata způsobila mezi sebou.

Pracovníci stanice se setkávají s rozličnými druhy živočichů, ale prvenství v minulém roce drželi ježci. Oproti roku 2018 jich bylo přijato o 233 více. Nárůst byl zaznamenán především u ježků východních. Podle odborníků ze záchranné stanice to způsobil především brzký příchod jara, dlouhé léto a teplý podzim. Ježci východní se totiž probouzejí časněji z hibernace, a tak mohli díky příznivým klimatickým podmínkám vyvést dva vrhy mláďat. S větším množstvím narozených ježků proto přibylo i pacientů.

Nebezpečí představují i sekačky

Ježci přicházeli k úrazu nejčastěji vinou střetu s dopravními prostředky. Časté ale byly i případy poranění strunovými sekačkami, které živočichům způsobily řezné rány. Takřka polovinu z přijatých ježků tvořila osiřelá mláďata nebo mláďata s jejich matkami, která přišla o hnízdo. Jako například 3denní mládě ježka východního, které se podařilo úspěšně odchovat.

U těchto hmyzožravců je hranice přežití pro uměle odchovaná mláďata 4 až 5 dnů věku. Péče o takto malé mládě není vůbec jednoduchá. Ošetřovatelé se musejí malému ježkovi věnovat 24 hodin denně. Udržují jej v teple a krmí jej náhradním mlékem po 2 až 4 hodinách až do věku 2 měsíců, kdy se mláďata osamostatní a krmí se již sama.

Čáp zapomněl odletět do teplých krajin

Délka pobytu ježků ve stanici se liší podle druhu jejich handicapu nebo zranění od 1 do 2 měsíců, ale občas si pacient pobude v prostorách stanice i půl roku. Většina ošetřených ježků se již během loňského podzimu vrátila do přírody. Ti, kteří přezimují v záchranné stanici se do pražských lesů a parků navrátí na jaře.

Kromě ježků už v záchranné stanici pomáhali netopýrům, zajícům či nesamostatným mláďatům veverek. Posledním pacientem roku 2019 byl labutí samec, kterého vyděsily bujaré silvestrovské oslavy, a tak si ve snaze uniknout hluku a světelným zábleskům poranil kyčel nárazem do trolejového vedení.

Mládě sysla, které odchovaly veverky

Loňský rok zaměstnancům záchranné stanice přinesl také několik překvapení a nových zkušeností. Poprvé v historii stanice pečovali o racka bělohlavého, který si namočil nohy do montážní pěny, která zaschla a bránila mu v pohybu, čápa bílého, který zmeškal svůj let do teplých krajin, či o mládě sysla obecného, které pomohly odchovat veverky.