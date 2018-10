Záchranná stanice odchovala první výry. Vrátili se do svého domova na Zbraslav

Druhá šance na život. Tu dostaly dvě samice výra velkého, které pražská záchranná stanice vypustila na Zbraslavi. Tam také jejich příběh začal, a to letos v květnu. Díky péči zvířecích záchranářů a ošetřovatelů se ale majestátní sovy mohly na podzim vrátit zpátky do svého domova. Do volné přírody.

Nad pražskou Zbraslaví se snášel soumrak a z dřevěných bedýnek se ozývalo tlumené houkání. To dvě zachráněné samice výra velkého netrpělivě čekaly na návrat do volné přírody. Na místě, kde jejich příběh začal, se sešli v úterý 18. září pracovníci záchranné stanice společně s dětmi z Mateřské školy Nad Parkem. Žáci přišli výřicím popřát mnoho štěstí a vyprovodit je na svobodu. Sourozenecká dvojice pobývala v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy od května letošního roku. Především díky péči lidí se z drobných zesláblých mláďat stali silní a zdraví lovci, kteří dostali druhou šanci na život. ČTĚTE TAKÉ: Praha 4: volby bez favorita. Co trápí nejlidnatější městskou část? Za vypuštěním výrů se ale skrývá dlouhá historie. Vše začalo 13. května ve tři hodiny ráno. „Zbraslavská policie nás přivolala k dospělému samci výra velkého, kterého srazilo auto. Výr utrpěl poranění hlavy a oka, a proto jsme ho převezli do záchranné stanice a začali jej léčit,“ popsala mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová. Otec nepřežil O pár dní později, a to 25. května jeli ale pracovníci záchranné stanice na stejné místo podruhé, tentokrát pro vysílené mládě výra. A o den později pak ještě jednou, opět pro vysílené mládě. „Tím se nám poskládal smutný příběh této výří rodiny. Otce mláďat srazilo auto a samice pravděpodobně nebyla schopna mláďata bez jeho pomoci dostatečně nakrmit. Proto se vysílená mláďata začala potulovat po okolí,“ vysvětlila Fišerová. ČTĚTE TAKÉ: Daněk Frosty přišel o matku. Jako tisíce dalších zvířat zahynula při senoseči V jinonické záchranné stanici se tak všichni, až na samici, zase setkali. Zranění otce bylo ovšem natolik vážné, že jim i přes veškerou péči zvířecích zdravotníků a snahu nakonec podlehl. Jeho potomstvo mělo větší štěstí a z vysílení a hladovění se zotavilo. Ohrožený a chráněný druh Ve voliéře záchranné stanice si tak sovy nejčastěji pochutnávaly na kuřecím a králičím masu. „Výří duo bylo prvními odchovanými mláďaty tohoto druhu v naší stanici a jsme rádi, že jsme jim pomohli poprat se s nepřízní osudu a s návratem do volné přírody,“ doplnila mluvčí Lesů hl. m. Prahy. ČTĚTE TAKÉ: Na žižkovské zdi jsou ptáci z ráje. Greenpeace upozorňuje na kácení pralesů Výr velký je největší sovou, se kterou se v české přírodě můžete setkat. Do jeho jídelníčku patří hlodavci, ptáci, ježci, obojživelníci, ryby i velký hmyz. Pro svá hnízdiště si nejčastěji vybírá skály, kamenolomy, zříceniny nebo dutiny stromů. Na území České republiky žije na 600 hnízdících párů těchto ptáků, kteří patří mezi ohrožené a chráněné živočichy.

Autor: Michaela Lišková