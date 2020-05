Pražští záchranáři – konkrétně dispečerka Katka a zdravotnický záchranář Pavel – se rozhodli, že si „koronatanec“ jako poděkování udělají trochu jinak. Katka přes operační středisko zavolá Pavlovi, aby vyrazil se sanitkou na výjezdovou základnu u Pražského hradu v Lumbeho zahradě. Krásné prostředí a slunné počasí vytvořilo pohodovou atmosféru, kterou ještě dotváří zvolená romantická skladba A Thousand Years od americké zpěvačky Christiny Perriové.

Zdroj: Youtube

Záchranná služba tento klip, kde oba její členové tančí v souladu s hygienickými opatřeními v roušce – byť se normálně drží za ruku a na dvoumetrový rozestup nedbají – nazvala Když slova nestačí… a mluvčí Jana Poštová přemýšlí o jeho vzniku takto: „Asi by nás dřív nenapadlo, že jednou natočíme video, jako je toto. Ale věcí, které by si člověk ještě nedávno nepomyslel, je víc…“

„Poslední měsíce nejsou pro mnoho lidí vůbec snadné. Obavy o zdraví, o blízké, o práci… A víte, co je na tom fascinující? Že v době, kdy by mohl každý myslet hlavně na sebe, jsme zažili neuvěřitelnou vlnu ochoty navzájem si pomáhat,“ pokračuje Poštová. Podle mluvčí pražské záchranky někteří její kolegové za desítky let služby nic podobného nepamatují.

Snad respekt a ohleduplnost vydrží

Záchranáři tímto videem chtěli vyjádřit poděkování – ať už za jídlo, pití či ochranné pomůcky, nebo za nehmotné dary, které pomáhaly zvládat posádkám i operátorům tísňové linky 155 jejich nelehkou úlohu v době nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru.

„Když chodci mávají projíždějícím sanitkám, v bistrech vás zvou na kávu nebo vám 'jen' tak někdo poděkuje na ulici za to, co děláte, je to síla, která vás žene dopředu,“ uvedla Poštová s tím, že každý zdravotník si přeje, aby jeho práce byla užitečná a ve chvíli, kdy si to uvědomují i ostatní, je to pro ně obrovské zadostiučinění. „To si už budeme pamatovat navždycky,“ slíbila mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby.

Podle Poštové však nebyla celá krize jen o zdravotnicích. „Díky koronaviru jsme si připomněli, bez kolika dalších profesí a povolání se jen těžko obejdeme. Až se život vrátí do běžných kolejí, snad nám vzájemný respekt a ohleduplnost vydrží,“ přeje si mluvčí.

Všem podporovatelům v čele s magistrátem i obyvatelům a návštěvníkům metropole proto patří poděkování. Beze slov. Díky tanečníkům Katce a Pavlovi mohou pražští záchranáři své pocity vyjádřit i jinak. Ačkoliv pro mnohé se stalo heslo „spolu to zvládneme“ pouhou frází, toto video dokazuje, že jednotlivec nic nezmůže. Ani tančit v páru.