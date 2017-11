Záchranka: Příjem pacienta nemocnicí trvá i tři hodiny. Situace se ale zlepšuje

/INFOGRAFIKA/ Komplikovaných předání na urgentní příjem jsou už „pouze“ jednotky měsíčně. Problém je stále v nedostatku lůžek. Až tříhodinové zpoždění si podle interních dokumentů pražské záchranné služby, které získala redakce, na svůj vrub připsala letos v září motolská nemocnice, když od záchranářů nepřevzala ženu s příznaky mrtvice. Pacientku nakonec přijala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Jak to s ženou dopadlo, odmítla VFN sdělit s odkazem na ochranu osobních údajů. Pražský deník požádal také o reakci mluvčí motolské nemocnice Pavlínu Dankovou. Ta však do uzávěrky dnešního vydání neodpověděla. O život šlo ale i v případech mnohem kratšího zdržení při předání pacienta z rukou záchranářů do nejbližších špitálů. V tomto ohledu vede

Nemocnice Na Bulovce, která v červnu nepřijala muže s příznaky mrtvice, v srpnu muže intoxikovaného alkoholem, v září pak muže po dopravní nehodě. Ve všech třech případech šlo o zdržení od 35 do 60 minut.

„Když se vyhodnotí, že je potřeba dát pacientovi jinou léčbu, než jakou poskytujeme my, tak se převáží tam, kde mu ji poskytnout můžou. Navíc 35 minut pro nás není žádné zdržení,“ reagoval mluvčí Bulovky Martin Šalek. Exšéf pražské záchranky Zdeněk Schwarz ale tvá na tom, že každá minuta navíc zvyšuje riziko.

S mrtvicí se musí do nemocnice co nejdříve

„Každé zdržení může mít dopad na pacienta. Jakmile je podezření na mrtvici, bere se, jako by o ni skutečně šlo,“ upozornil Schwarz. Záchranka podle něj musí takového pacienta dopravit do nemocnice co nejdřív a tam ho mají převzít bez prodlení.

„Každá minuta navíc prohlubuje postižení. Pokud je zdržení nad hodinu a někde dokonce i tři hodiny, je to velmi špatné,“ zdůraznil Schwarz. Někdy podle něj není na vině ani špitál. „Mohou mít poruchu přístroje,“ vysvětlil.

Naštěstí jde už vesměs o ojedinělé excesy

Mluvčí pražské záchranky (ZZS) Jana Poštová uvádí, že komplikovaných předání pacientů do nemocnic v poslední době ubývá. Za období od letošního června do září jich bylo podle informací Pražského deníku jedenáct. „Situace se určitě zlepšila, pravidelně vyhodnocujeme pouze jednotky případů za měsíc. Obecně obtížnější je předávání pro nemocnice, kde není urgentní příjem,“ odpověděla Poštová redakci.

„Každý takový případ je následně ze strany ZZS prověřen s cílem zjistit, jaký byl postup zúčastněných a zda nemohl být čas přijetí kratší. Pokud je pochybení na straně nemocnice, je informace předávána našemu vedení a to žádá odpověď,“ dodala mluvčí. Jde-li o zpožděné přijetí pacienta ze strany špitálu, ačkoli záchranáři udělali maximum, cítí se zdravotníci podle Poštové demotivovaní.

S problematickým předáváním pacientů do pražských nemocnic se setkávají i středočeští záchranáři, což potvrzuje jejich šéf Martin Houdek. „Do Prahy vozíme čtrnáct procent svých pacientů. Míříme vždy do nejbližší nemocnice. Dřív stačilo v Praze zavolat do jedné, maximálně do dvou nemocnic dnes je naše operátorky často obvolávají prakticky všechny,“ vysvětlil Houdek. Problémy podle něj neustanou a souvisí s úbytkem lékařů, zdravotních sester a s tím spojeným snižováním lůžkových kapacit.