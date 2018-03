Záchrana zraněné labutě. Pomohli jí všímaví lidé a pražští strážníci

Módní návrháři Dersigner - dámská kolekce. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Praha, Osadní 324/12a, Praha 7 - Holešovice, Kontaktní osoba: Ochranová Marcela, office manager tel.: m.ochranova@hulker.eu, POŽADAVKY: Vysoká škola textilní nebo oděvní. Praxe minimálně 5 let, v oboru. Výborná znalost anglického jazyka. Orientace v módních trendech. Znalost práce na PC, MS Office, Illustrator, MS Outlook., Zaměstnanecké výhody: Jóga, výuka anglického jazyka.. Pracoviště: Hulker s.r.o., Osadní, č.p. 324, 170 00 Praha 7. Informace: Marcela Ochranová, m.ochranova@hulker.eu.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 000 Kč

Prodavači drogistického zboží, kosmetiky Prodavači do oddělení barev a laků. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co vás na této pozici čeká?, Každodenní komunikace se zákazníky, Poskytování odborného poradenství, Zajišťování doplňkových služeb, Péče o chod oddělení, Práce na PC, , Jaký je profil ideálního uchazeče?, Zkušenosti v odborném prodeji, Zkušenosti s VZV - výhodou, Vstřícnost vůči zákazníkům, Schopnost pracovat v týmu, Samostatnost a odpovědnost, Sledování novinek, Počítačová gramotnost, , Co nabízíme?, Měsíční mzda až 26.000 Kč, Benefity až 3 000 CZK čistého měsíčně dle vlastního výběru (stravenky, kultura, sport, cestování aj.), Každý měsíc obratové prémie, Dvakrát ročně hodnotící prémie, Sleva na odběr zboží 10%, 5 týdnů dovolené, Příspěvek na Vánoce, Zaškolení nových zaměstnanců, Intenzivní odborná školení, Perspektivu budování kariéry, Směny v dlouhých a krátkých týdnech, Zaměstnání na dobu určitou, po zapracování na dobu neurčitou, Práci v příjemném kolektivu, Zázemí silné mezinárodní společnosti. Pracoviště: Bauhaus k.s. - čestlice, U Makra, č.p. 130, 251 01 Říčany u Prahy. Informace: Ferdinand Chodora, +420 255 715 311.