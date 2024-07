Milan Holakovský aktualizováno dnes 13:50

/FOTO/ Zachránit z jámy s rozbahněným dnem srnku, která se zřítila do pětimetrové hloubky a naštěstí si při tom vážně neublížila, se v sobotu dopoledne podařilo pražským hasičům v Kunraticích. Zvířete v jámě, které by bez pomoci nemělo šanci přežít, si naštěstí všimli svědci – a přivolali právě hasiče. Bez jejich žebříků a dalšího vybavení by se srnu z hlubokého výkopu se strmými stěnami dostat nepodařilo. Poté, co hasiči odchycené a dočasně znehybněné zvíře vynesli nahoru právě po žebříku, v pořádku odběhlo do okolní přírody.