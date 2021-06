Práce na revitalizaci Anenského trojúhelníku ustaly. Může za to javor, který měl jít k zemi, občané a opoziční politici ovšem vybojovali jeho záchranu. Kvůli stromu se musí projekt přepracovat. A výrazně se prodraží.

Anenský trojúhelník. Vzrostlý javor, který chce městská část Praha 1 pokácet, hlídá policie. | Foto: Deník/Pavel Kopecký

Sedmnáct metrů vysoký javor stříbrný s průměrem kmenu 3,8 metru je starý více než 90 let, zachycen je už na fotografiích ze třicátých let. Petici za jeho záchranu podepsalo téměř čtyři a půl tisíce lidí. Mezi signatáři byly různé instituce z okolí – například Činohra Národního divadla, AMU nebo Divadlo Na Zábradlí. Dřevinu se nakonec sice podařilo zachránit, ale vyžádá si to svou cenu.