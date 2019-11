„Zadal jsem panu náměstku Petru Hlaváčkovi, aby připravil materiál, který povede k zastavení stavby objektu, proti kterému podepsalo petici přes dva tisíce Pražanů. Jsem moc rád, že změnu místa pro stavbu objektu vítají i naši koaliční partneři,“ oznámil výsledek úterního jednání Jiří Pospíšil, lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Nově vytipovaný městský pozemek se nachází naproti Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, je tedy zhruba dvě stě metrů od původního místa. „Pozemek je aktuálně prázdný, není využívaný a toalety by mohly sloužit i pro návštěvníky nemocnice a dětského hřiště,“ uvedl Pospíšil pro Blesk.cz. Šéf pražské TOP 09 a končící předseda strany pak uklidnil veřejnost, že dětské hřiště by mělo fungovat i po realizaci projektu.

Podle Blesku za svou věc bojovalo sedm občanských spolků, vznikly dvě petice. Zřejmě nejhlasitější byli zástupci iniciativy Petřín pro život. Aktivistka a umělkyně Lucie Crocro se spolu s Xéniou a Jesikou Hoffmeisterovými z Petřínské iniciativy zúčastnila také úterního jednání. Zmíněným dámám šlo hlavně o zachování zeleně a přirozené prostředí pro zde žijící živočichy.

Lidé ve facebookové skupině Crocro a spol. děkují za to, že taková zpráva jim dodává naději, že má smysl bojovat. Romana Ertlová však dál zvala na večerní demonstraci před Škodovým palácem a zahájila sběr podpisů pod petici, která vyzývá Prahu k lepší ochraně památkové zóny: „Je opravdu nutné trávit tolik času při záchraně každého jedinečného místa v centru Prahy, které je ohroženo záměry developerů?“

Občané se nyní bojí také o osud Lobkovické zahrady, kde chce podle Ertlové magistrát ve spolupráci s památkáři vybudovat barokní zahradu „Investiční zájem v hodnotě 100 000 000 považujeme za naprosto nevhodný. Lobkovická zahrada v současné podobě má pro stálé obyvatele centra města nevyčíslitelnou hodnotu. Žije v ní celá řada chráněných živočichů, kteří potřebují hustý porost. Právě díky místům, jako je Lobkovická zahrada, je centrum Prahy - Malá strana rájem pro život s přednostmi velkoměsta i venkova,“ napsala aktivistka.

Dlouhodobá strategie pro Petřín

Primátorův náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly/TOP 09) však navrhuje, aby vedení metropole ve spolupráci s odborníky a magistrátním Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha) připravilo pro Petřín dlouhodobou strategii pro jeho mírný rozvoj, který by nenarušil jeho genius loci. Crocro a spol. obdržely Hlaváčkův příslib, že Lobkovická zahrada by do této koncepce spadala rovněž a byla stejně jako celé okolí Petřínských sadů řešena citlivě.

Na sociálních sítích se mezitím dohadují politici z Prahy 1, kdo má vedle nátlaku občanů největší zásluhu na tom, že magistrát projekt WC a zahradnického domku na Petříně změnil. Ještě před měsícem přijala rada městské části usnesení, v němž mimo jiné konstatuje, že záměr hlavního města „splňuje všechny náležitosti pro realizaci“.

Radní pro majetek David Bodeček (Piráti) teď ve dlouhém facebookovém příspěvku napsal: „Mým přáním je, aby se ukázalo, kdo a s jakým úsilím se snažil pochopit problematiku a skutečně pomoci.“ Poděkoval například i primátorovi a stranickému kolegovi Zdeňku Hřibovi a starostovi Pavlu Čižinskému (Praha 1 sobě), který se přitom nedávno s petřínskými obyvateli pohádal a na videu - podle Čižinského vytrženého z kontextu - jim vzkázal, ať si pozemek od magistrátu koupí.

„Má poněkud popuzená reakce totiž následovala poté, co jedna přítomná paní řekla, že na Petřín by kromě místních žádní lidé chodit neměli. Svou reakcí jsem chtěl ukázat na nemístnost podobných argumentů. Petřín patří všem lidem, a jakkoli proti přehnanému turismu zkoušíme vystupovat, tak ostatní Pražany nelze z Petřína vylučovat,“ uvedl tehdy starosta.

„Praha 1 sobě a Piráti neumí nic jiného než plivat na Praze 1 jedovaté sliny na ODS a TOP 09 a sami mají hroudu másla na hlavě,“ zareagovala Jaroslava Janderová, zastupitelka ODS, na Bodečkův příspěvek. Bude každopádně zajímavé sledovat, kdo další si na „záchodech“ ještě přihřeje svou politickou „polívčičku“.