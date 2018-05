Začaly zápisy do školek, někde může být problém s místem

Ve středu začínají zápisy dětí do mateřských školek. Potrvají dva týdny až do středy 16. května. Jejich přesný termín určují ředitelé školek s jejich zřizovateli. Nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání budou mít od září všechny děti starší tří let. Květnový termín zápisů do školek zavedla novela školského zákona od loňského roku. Hlavně v Praze mohou mít ovšem někteří rodiče problém, aby našli pro svého potomka místo.

dnes 09:55 SDÍLEJ:

Mírný nárůst celkového počtu "školkových" dětí uvádí statistika MŠMT každým rokem, ačkoliv v posledních dvou letech se stoupající křivka zastavila. Dalším problémem, který vytváří nedostatečnou kapacitu v některých lokalitách, je povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Toto opatření má zlepšit připravenost dětí k vstupu do první třídy. Počet odkladů je totiž v Česku jeden z nejvyšších v Evropě. Pětiletých kluků a holek je podle ministerstva školství zhruba 109 tisíc. Většina z nich však už nyní ve školkách je. Ti, co do nich zatím nechodí, se musí ve školce zapsat, i když se budou vzdělávat doma, nebo v neregistrované dětské skupině. Rodiče je na podzim budou muset do školky přivést na přezkoušení. ČTĚTE TAKÉ: NAŠE ŠKOLKA: Představujeme děti ze Žluté třídy MŠ Tyršova Pro mateřské školy platí podobný princip spádovosti podle místa trvalého bydliště jako u základních škol. Některé radnice ji však neurčily podle ulic a rozhodly, že spádový obvod bude jeden na celém území obce či městské části s více školkami. Ještě loni rodiče tříletých dětí neměli jistotu, že spádová školka bude mít pro jejich potomka místo. Při nedostatečné kapacitě totiž ředitelé dávali přednost starším dětem - především těm, pro něž je docházka do školky povinná. V Praze 9 je málo místa kvůli novému bydlení Rodičům pak tedy zbývají alternativy v podobě soukromých školek. Těch loni ministerstvo evidovalo 412 včetně církevních. Místa blokují i lidé, kteří za své dítě podají více přihlášek a pak zapomenou některé z nich stáhnout. Nejhorší situace s místem - také kvůli nově vzniklé bytové zástavbě - je podle webu České televize v Praze 9, problémy mohou nastat rovněž ve Stodůlkách či Kbelích. ČTĚTE TAKÉ: Okolí ZŠ a MŠ U Školské zahrady bezpečnější? Praha 8 žádá magistrát o pomoc Loni žádali o přijetí do mateřské školy podle statistik ministerstva školství rodiče 154 433 potomků. Ředitelé těchto zařízení odmítli 33 237 žádostí. Do školek pak nově nastoupilo 116 062 dětí. Podle odhadů úřadu by do školek v příštím školním roce mohlo chodit kolem 355 tisíc dětí. Mělo by to být víc než 90 procent všech tříletých a čtyřletých. Pětiletých do nich dochází přibližně 97 procent, zbytek se vzdělává například doma nebo v neregistrovaných dětských skupinách. ČTĚTE TAKÉ: Kapacity v MŠ stále nestačí pro všechny Celkový počet dětí ve školkách od školního roku 2007/2008 narostl o pětinu. Letos do nich chodí 362 756 dětí, před deseti lety to bylo o zhruba 71 600 méně. Růst se zastavil ve školním roce 2015/2016 a v posledních dvou letech dětí mírně ubylo. Také letos je možné ve spoustě školek podat přihlášku elektronicky, ale následné návštěvě školky i s dítětem se ani tak nevyhnete. Při zápise do mateřských škol odborníci radí, aby tento akt neprovázel zbytečně velký stres, který by rodiče přenášeli na malé dítě. ČTĚTE TAKÉ: NAŠE ŠKOLKA: Představujeme děti z Červené třídy MŠ Tyršova

Autor: Michael Bereň