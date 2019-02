Technická správa komunikací v pondělí zahájila práce směřujíci k definitivnímu podepření mostní konstrukce v Bubenské ulici u metra Vltavská. V druhém mostním poli využije systému prostorových konstrukcí, ve čtvrtém pak podpěrné věže.

Tyto práce umožní kompletní provoz tramvají pod mostní konstrukcí, tedy i zprovoznění aktuálně uzavřené tramvajové větve směr Hlávkův most. Zároveň zvýší bezpečnost nosné konstrukce po obnovení omezeného provozu automobilů do 3,5 tuny.

Pro druhé pole TSK navrhla podpěrný systém pěti prostorových konstrukcí, které budou most podpírat v nejslabších místech. Tyto konstrukce budou uloženy v základech, které tvoří silniční panely.

„Aby prostorové konstrukce byly aktivní, musíme na některé jejich části zatlačit pomocí hydraulických lisů velkou silou, až 50 kN. Tím se podpěry aktivují a budou schopny převzít část zatížení samotného mostu. Tento systém byl použit i na podepření Libeňského mostu,“ vysvětluje generální ředitel TSK Petr Smolka. Síla 50 kN představuje cca 20% celkového zatížení mostní konstrukce.

Šest věží

Ve čtvrtém poli je konstrukce podpěr odlišná, aby umožnila průjezd tramvajím. Tvoří ji šest samostatných věží, které budou uloženy buď do silničních panelů, nebo do monolitického železobetonu. Jednotlivé věže budou zakončeny hlavicemi s ocelovými nosníky, na které bude opět nutné vyvinout velký tlak hydraulickým lisem, aby se zasunuly do své definitivní polohy a přilehly k nosné konstrukci. Dojde tak k aktivaci těchto podpěrných věží, které odlehčí zatížení původní mostní konstrukce.

Po podepření obou polí bude následovat jejich oplocení, které zamezí přístupu nepovolaných osob. Dodavatel pak bude pravidelně provádět kontrolu a údržbu podpěrných konstrukcí a jejich správné funkce. V případě poklesu sil v podpěrných konstrukcích se provede jejich dotlakování na předepsané síly.

Opravy si vyžádají tramvajové výluky

Od 4. do 24. února bude zcela vyloučen provoz tramvají na Hlávkově mostě, přes který jezdí linka číslo 14. Ta bude končit v tomto termínu ve směru z centra u Bílé labutě. V úseku Palmovka – Vysočanská pojede místo čtrnáctky linka číslo 6.

O víkendech 9. až 10. února a 23. až 24. února bude úplně přerušen tramvajový provoz v úseku Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Dělnická.

Linky 1 a 25 pojedou ze Strossmayerova náměstí mimořádně odklonem přes Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny.

Linka číslo 12 pojede ze Strossmayerova náměstí přes zastávku Veletržní palác na Výstaviště, kde bude končit.

Od 11. do 22. února budou moci jezdit tramvaje pod mostem pouze jedním směrem, a to z Vltavské na Strossmayerovo náměstí. V opačném směru bude tramvajová trať uzavřena.

Ve směru z Palmovky na Letnou pojedou linky 1 a 25 po své pravidelné trase.

Ve směru z Letné na Palmovku pojedou linky 1 a 25 odklonem ze Strossmayerova náměstí přes Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny.

Linka číslo 12 objede v tomto období Holešovice kolem dokola. Z Letné pojede po trase Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Pražská tržnice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí a dále na Letnou a na Smíchov.

O víkendech 9. až 10. února a 23. až 24. února bude most zcela uzavřen pro veškerou dopravu. „Omezení individuální automobilové dopravy ve směru do ul. Bubenská je plánováno od soboty 9.2.2019 od 06,00 hod. do neděle 24.2. 2019 do 24,00 hod. Opačný směr na Hlávkův most je veden po druhém mostě bez omezení,“ upřesnila později Barbora Lišková, mluvčí TSK.