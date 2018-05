Začala demolice mostu na Negrelliho viaduktu. Průjezd Křižíkovou byl uzavřen

/FOTOGALERIE/ Od páteční desáté hodiny neprojedou řidiči v Praze oblastí u metra Florenc. Část Křižíkovy ulice uzavřelo bourání mostu na Negrelliho viaduktu. Uzavírka pro pěší i auta potrvá do příští středy.

Dělníci začali s demolicí v pátek dopoledne před novináři. Po prezentaci zástupců stavební firmy Hochtief a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která modernizaci viaduktu provádí, pracovaly bagry na oddělení nosníků mostu. Ty od soboty postupně začne odstraňovat jeřáb. Po demolici bude na stejném místě postaven nový most, hotový by měl být příští rok na jaře.

Na mostu nad Křižíkovou ulicí se železnice rozděluje do dvou větví ve směrech na Masarykovo nádraží a do Vysočan. Podle Tomáše Vladíka ze stavební firmy Hochtief tak jde v podstatě o dva mosty, z nichž každý je složen ze železobetonových nosníků o délce 22 až 26 metrů. Je nutné je nejprve oddělit od sebe a od sobotu se budou postupně sundávat na zem, kde je rypadlo s hydraulickými nůžkami rozdělí na dva kusy. Následně se odvezou a zlikvidují.

"Předpokládáme, že každý den z následujících pěti sneseme sedm nosníků," uvedl Vladík. Poté firma ještě letos vybuduje novou ocelovou konstrukci, na kterou na jaře příštího roku osadí betonovou desku nového mostu.

Podle zástupců firmy Hochtief by mělo jít o poslední část mostu, kterou je nutné úplně odstranit. Zbytek konstrukce se bude pouze sanovat. Pražané se tak nemusí bát dalších uzavírek, a to ani na karlínské straně, ani na pokračování viaduktu přes Štvanici do Holešovic.

Jenže až do středy do půl páté ráno bude kvůli probíhající demolici uzavřen průjezd Křižíkovou ulicí, což může být ve spojení s nedaleko uzavřenou Husitskou ulicí trochu problém. Oficiální objízdné trasy pro auta vedou ve směru na Žižkov přes Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel a dále po magistrále.

Objížďka se týká i několika linek autobusů hromadné dopravy. Hochtief u staveniště ve směru od metra Florenc umístil stánek, kde budou pracovníci firmy poskytovat zájemcům informace.

Z důvodu pokračující rekonstrukce Negrelliho viaduktu dochází dnes od 10:00 až do středečního rána ke změně trasy linek BUS 135, 207 a nočních 908,908 v oblasti Florenci. Omezena je dopravní obsluha zastávek U Památníku a Pernerova.

I když Negrelliho viadukt byl uveden do provozu v roce 1850, odstraňovaná část je z roku 1955. Rekonstrukce celého 1110 metrů dlouhého viaduktu začala loni v létě a potrvá tři roky, stavebně ji zajišťuje sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers. Celkový rozpočet činí skoro jeden a půl miliardy korun, významou část zaplatila Evropská unie.

Loni pracovníci odstraňovali vestavby a přístavby viaduktu, sejmuli kolejový svršek a trakční vedení. Expertní Kloknerův ústav zároveň stále provádí diagnostické práce na klenbách. Viadukt, pojmenovaný po svém staviteli Aloisi Negrellim, je památkově chráněný. Současnou rekonstrukci z tohoto pohledu zkomplikoval například nález nových podzemních prostor pod bývalou celnicí.

Negrelliho viadukt má být počátečním projektem, který pomůže zmodernizovat želizniční síť v hlavním městě. V budoucnu by měly započíst opravy tratě mezi hlavním nádražím a Hostivaří nebo oprava Masarykova nádraží.