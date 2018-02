Za zpronevěru 113 milionů stráví Višváder celkem 11 let ve vězení

Za zpronevěru asi 113 milionů korun a zneužití pravomoci úřední osoby stráví bývalý soudní exekutor Jozef Višváder 11 let ve vězení. Trest, který zahrnuje 8,5 roku, jež muži soudy v minulosti uložily za podobný skutek, dnes potvrdil odvolací senát pražského vrchního soudu. Rozhodnutí je pravomocné, žalobce může pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Višváder dovolání neplánuje.

Odvolací senát dnes potvrdil rozsudek v případu, kdy Višváder 44 poškozeným mezi lety 2005 a 2012 zpronevěřil přes 33 milionů korun. Višváder tehdy působil v čele Exekutorského úřadu Praha-západ. Většinou podle obžaloby vymohl dlužnou částku, ale peníze věřitelům neposlal, podle soudu je použil pro vlastní potřebu. Soud vyčíslil škodu zhruba na polovinu oproti podané obžalobě.

Trest za zpronevěru

Višváder se k většině skutků přiznal, nesouhlasí pouze s částmi obžaloby. Ve vězení zatím strávil asi šest let, ještě předtím si totiž odpykával tříletý trest za podvod. "Trest 11 let považuji za přiměřený a spravedlivý," řekl dnes soudu.

Jedenáctileté vězení zahrnuje i trest, který soud Višváderovi uložil za zpronevěru takzvané jistoty, kterou u něj složil dlužník z exekučního řízení, stavební firma Geosan Group. Ačkoliv si byl vědom toho, že jde o cizí peníze, převedl 80 milionů korun na svůj soukromý účet i na účty dalších lidí a společností. Peníze, stejně jako v dnes projednávaném případu, použil pro osobní potřebu a k úhradě vlastních obchodních aktivit a především dluhů.

Velké množství poškozených

Státní zástupce Mojmír Frček v odvolání žádal, aby soud trest o další rok zpřísnil. Upozornil na to, že je v případu velké množství poškozených a jde o vysoké částky. "Je třeba zohlednit i to, že k páchání trestné činnosti docházelo dlouhou dobu," uvedl žalobce.

"Máme za to, že obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody, který nelze považovat za nepřiměřeně mírný," řekl však předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Odvolání státního zástupce zamítl. Trest nezvýšil mimo jiné proto, že se Višváder k trestné činnosti přiznal.

Bývalý exekutor nezvládl situaci

Soud změnil rozsudek pouze ve výroku o náhradě škody - pražský městský soud při sčítání obou trestů opomenul zahrnout náhradu škody pro firmu Geosan Group a dalšího z poškozených. Tomu přiznal škodu v řádu tisíců korun.

Podle Višváderova obhájce Jiřího Tvrdka bývalý exekutor nezvládl situaci, ve které byl. "Nebylo to tak, že po dobu pěti let okrádal klienty. On ty peníze točil, a projekty, které měl, se mu nevydařily," řekl právník. "Domnívám se, že trest je spravedlivý," dodal. Po jednání novinářům řekl, že jeho klient dovolání podat neplánuje.

Zadrželi ho rumunští policisté

Exekutorská komora navrhovala Višváderovo odvolání z funkce v roce 2006 v souvislosti s jeho podmíněným odsouzením za podvod. Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec ale muže z úřadu neodvolal. Argumentoval tím, že Višváder spáchal trestný čin v době, kdy ještě nebyl exekutorem.

Podmíněný trest byl později přeměněn na nepodmíněný a na Višvádera byl vydán evropský zatykač. V březnu 2012 ho zadrželi rumunští policisté při jeho pokusu o přechod hranice s Ukrajinou. Soudům později tvrdil, že neutíkal, ale jel vyřídit úvěr do ukrajinské banky, pomocí kterého hodlal osmdesátimilionovou jistotu vrátit zpět na účet exekutorského úřadu.

Višváderova kauza se promítla i do legislativy. Od ledna 2013 exekuční řád nově stanovil, že soudní exekutor musí vést vymožené prostředky odděleně od vlastních prostředků, a to na zvláštním účtu úschov.