Na Staroměstském náměstí se v sobotu 26. listopadu rozsvítil vánoční strom, který vyrostl v Kytlici na Děčínsku. Zdobí jej přes šest kilometrů světelných kabelů v červené a zlaté barvě a nabídne každou půl hodinu jinou animaci. Strom bude svítit každý den od 16 hodin do půlnoci.

Nedomyslitelnou součástí začátku adventních svátků jsou samozřejmě vánoční trhy. Dva největší z nich se pořádají na Staroměstském a Václavském náměstí a zahájeny byly v sobotu 26. listopadu a potrvají až do 6. ledna. Na „Staromáku“ je k výběru ze 79 prodejních stánků a na Václavském náměstí pětadvacet.

Po celé adventní období bude na Staroměstském náměstí probíhat i kulturní program. Chybět nebudou folklórní, národopisné či dětské soubory z České republiky a zahraničí. „Doplní je taneční vystoupení a programové bloky pro všechny generace. Kromě vystupujících z celého Česka hosté uvidí soubory z Lotyšska, Holandska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa a mnoho dalších. Bude to určitě pestré,“ řekla programová manažerka trhů Simona Štěruská. Veřejnost, především pak rodiny s dětmi, se mohou těšit i na dětské dílny, které budou otevřeny každou sobotu a neděli od 11 do 15 hodin.

Letos se kvůli ekonomické situaci zdražily nájmy stánkařů, a to zhruba o míru inflace. „Po třech letech, co znovu začínáme, jsem nesmírně rád, že většina prodejců vytrvala a vydržela. Velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvořili krásnou vánoční atmosféru,“ uvedl Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, která je organizátorem trhů.

Zdraží se tak i občerstvení. Klobása bude letos stát kolem 120 korun, svařák vyjde na 90 korun. Prodejní stánky prodejci otevřou každý den od 10 do 22 hodin. Společnost Taiko pořádá trhy i na náměstí Republiky, které budou otevřeny od 24. listopadu do Štědrého dne a organizátoři připravili 19 prodejních míst. Na náměstí Republiky bude možné koupit v době od 18. do 24. prosince vánoční kapry.