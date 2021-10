Děti se mohou těšit na 10 herních stanovišť s různými úkoly, testy a soutěžemi. Poznávají původ rostlinných či živočišných potravin, určují, které potraviny se musí skladovat v lednici, které se musí před konzumací důkladně vařit nebo důkladně omýt. Dozvídají se nové informace o zažívání, důležitosti pitného režimu a také o správném výběru zdravých a hodnotných potravin. Za splnění soutěžních úkolů jim je odměnou diplom a zajímavé ceny.

Národní zemědělské muzeum také ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo speciální program, který provádí návštěvníky jednotlivými zemědělskými obory a představuje zemědělství a jeho podoby v dobách minulých i v aktuální současnosti.

Akci navštívili také žáci 5.D ze Základní školy Loveckého v Praze 8. "Tematicky se nám expozice hodí do vlastivědy, je lepší když to vidí v praxi, hezky se jim to propojí s tím, co se učí ve škole z učebnic. Také loni jsme byli na Víš, co jíš? Rádi sem jezdíme a je fajn, že tady venku můžeme být bez roušek," řekla třídní učitelka.