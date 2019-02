Praha - /FOTOGALERIE/ Praze se uleví, z Jižní spojky zmizí kamiony. Dopravci tvrdí, že je to chyba.

Pondělí 20. září se tučným písmem zapíše do historie hlavního města a dopravy v České republice. V tento den totiž auta poprvé vyjedou na novou část Pražského okruhu, který propojí východ a západ země, přesněji brněnskou dálnici D1 a plzeňskou D5.

Na třiadvacet kilometrů dlouhém úseku řidiči pojedou například přes 2,5 kilometru dlouhou estakádu nad Berounkou a Vltavou, projedou dvěma tunely Lochkov a Cholupice o délce 1,7 a 1,9. Čekají na ně také dvě obří mimoúrovňové křižovatky u Modletic s dálnicí D1 a u Zbraslavi s rychlostní silnicí R4 na Strakonice.

„Úsek příznivě ovlivní dopravní situaci nejen v jižní části Prahy, protože urychlí provoz a značně uleví od tranzitního provozu Jižní spojce a Barrandovské spojce, ale i v celém středočeském regionu,“ vyjmenovala největší přínosy stavby Martina Vápeníková, mluvčí ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Bude se platit

Celý úsek bude fungovat jako dálnice, a to nejen z hlediska rychlosti či počtu jízdních pruhů, ale bude také zpoplatněn. „Je to celistvý dálniční úsek, proto ho zpoplatníme,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Celá stavba má mnoho nej a velkému množství řidičů urychlí jízdu, na druhou stranu, někteří dopravci mají s otevřením okruhu velké problémy. V souvislosti s tím, se má totiž pro auta nad 12 tun uzavřít Jižní spojka.

„Nápad zakázat nákladním automobilům na Spořilově pokračovat po Jižní spojce, a vyhnat je na stále ještě torzo Pražského okruhu je arogantní, ale postrádá smysl pro realitu. Vyklizení Barrandovského mostu sice bude efektní, ovšem za cenu permanentně ucpaného sjezdu (a samozřejmě v opačném směru i nájezdu) z Jižní spojky na D1 a přenesení dopravních komplikací na obce ležící severovýchodně od Prahy,“ tvrdí Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia.

Upozornil na to, že aby se mohla Jižní spojka uzavřít, je potřeba nejdříve dokončit Pražský okruh mezi dálnicí D1 a dálnicí D11 na Hradec Králové. Zde by se ale mohlo začít stavět nejdříve příští rok.

Město trvá na svém. „Jižní spojku pro kamiony uzavřeme, vždyť proto se Pražský okruh staví. Kdo to poruší, bude tvrdě pokutován,“ řekl první náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS).

Potíže s pozemky

Samotný okruh má pak i nadále potíže u Modletic se stavbou mimoúrovňové křižovatky. ŘSD totiž dodnes nevyřešila spor o pozemky, které patří společnosti Greyhound Company (GC), jež zde provozuje čerpací stanici. „Přestože v současné době probíhá vyvlastňovací řízení s firmou Greyhound, vedeme i nadále jednání o případném výkupu pozemků s prvotní snahou o dohodu,“ tvrdí Martina Vápeníková z ŘSD.

Jenže to podle Rudolfa Želinského ze společnosti GC vůbec není pravda. „O žádných jednáních nevím a byl bych první, kdo by to měl vědět. ŘSD i nadále nezákonně postupuje. Zasahovala do našich pozemků a nedovoleně omezovala provoz čerpací stanice, navíc se zde nepostupovalo podle původních stavebních povolení, takže stavba ani nemůže být zkolaudována,“ řekl Želinský s tím, že vše mají nyní v rukou právníci a vše nejspíše skončí u soudu.

