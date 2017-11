Za miliardové podvody s mákem padly tresty 5,5 až 10 let vězení

Za obří podvody při fiktivních obchodech s mákem, ořechovou směsí, rozinkami či kmínem soud uložil Marcele Stavjaníkové, jejímu manželovi Josefovi Stavjaníkovi a zemědělci Josefovi Pospíšilovi tresty od pěti a půl roku do deseti let vězení. Podle dnešního pravomocného rozsudku mají společně zaplatit přes 1,7 miliardy korun poškozeným investorům, k této částce přibudou úroky. O nejvíc peněz přišla firma spojovaná s miliardářem Markem Čmejlou, obžalovaní v minulosti stejným způsobem okradli i miliardáře Karla Komárka. Proti rozhodnutí lze podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.

Mák. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jiří Kopáč

Stavjaníkovi a Pospíšil podle obžaloby v letech 2007 až 2010 vymysleli plán, který vedl k rychlému zbohatnutí. Sehnali bohaté investory, kterým slibovali obrovské zisky z obchodu s modrým mákem, kmínem nebo rozinkami. Ve skutečnosti však obchody neprobíhaly v takovém objemu, v jakém byly nabízeny.



ČTĚTE TAKÉ: V kauze podvodů s mákem soud zatím nerozhodl Tři miliardy v systému Byznys fungoval na základě fiktivních faktur a dodacích listů. Investoři získávali část peněz zpět, aby podlehli zdání, že obchody dobře běží. Systém tak fungoval na principu takzvaného letadla a nakonec zkrachoval. Celkem do systému investoři napumpovali tři miliardy korun. Policie chybějící peníze nenašla.



Soud o jejich vině neměl pochybnosti a chyby nenašel ani v soudním řízení. "Takové vady, které by měly vliv na správnost rozsudku, nebyly zjištěny," předsedkyně odvolacího trestního senátu Lenka Konopová. Největším podvedeným investorem byla společnost Fynerdale Holdings, která je spojovaná se Čmejlou. Klíčovou roli v systému měla společnost Ytrix, kterou vlastnila Stavjaníková. Firma měla skupovat a skladovat mák od tuzemských firem, které však řídili její manžel s Pospíšilem. Mák od nich pak měla nakupovat firma Popyseed Limited se sídlem v daňovém ráji na Maltě, přes níž do byznysu nalévala stamiliony společnost Fynerdale Holdings. ČTĚTE TAKÉ: Soud projedná odvolání v kauze fiktivních obchodů s mákem Soud mu trest zmírnil Stavjaníkovi s Pospíšilem byli v minulosti pravomocně odsouzeni kvůli podobnému případu. Při podvodu s mákem zmizelo čtvrt miliardy korun. Obětí se tenkrát stal miliardář Komárek. Pražský vrchní soud dnes potvrdil Stavjaníkové deset ve vězení. V kauze je považována za ženu v pozadí, která dokázala zmanipulovat a přesvědčit investory o výhodnosti obchodu.

Pospíšil původně dostal sedm let, jelikož systém vymyslel. Dnes mu soud trest o jeden a půl roku zmírnil. Pospíšil se jako jediný z obžalovaných přiznal, svědčil proti ostatním a pomohl rozkrýt mechanismus podvodů. Podle odvolacího soudu jeho role nebyla v původním verdiktu dostatečně oceněna. Konopová ale zároveň uvedla, že si mírnější trest i přes jeho pomoc k vyřešení kauzy nezasloužil, jelikož měl důležitou roli.

Stavjaníkovi naopak odvolací soud zpřísnil trest z pěti na sedm let vězení. "Bez jeho účasti by tato trestná činnost vůbec nemohla být páchána," dodala Konopová. ČTĚTE TAKÉ: Podvody s mákem obžalovaní odmítli Část případu se vrací k městskému soudu Čtvrtým obžalovaným v kauze je advokát Jan Vrbenský, který byl v minulosti právníkem Stavjaníkových. Soud ho nejprve zprostil obžaloby z obřích podvodů, ale nepravomocně mu uložil 1,5roční podmínku za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle soudu nebyl dostatečně opatrný, když u něj jeden z investorů měl v úschově peníze. Jeho část případu se vrací k pražskému městskému soudu k novému projednání.

Autor: ČTK