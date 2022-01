Za poslední měsíc naočkovali v hlavním městě už více jak jedenáct tisíc dětí

Rodiče nechali očkovat proti covidu-19 asi čtyři procenta dětí ve věku pět až 11 let. Pro ně určené vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech dorazily do ČR před měsícem. Od té doby jich zdravotníci naočkovali asi 33.500, třetinu z toho v Praze. Asi 6400 z nich už má druhou dávku vakcíny. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o očkování. V současné době se mohou proti covidu-19 očkovat všichni starší pěti let, již očkováno nebo k očkování registrováno je zhruba 65 procent populace.

Očkování dětí proti koronaviru. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Do pondělí bylo alespoň jednou dávkou očkováno 33.414 dětí ve věku pět až 11 let. Dalších asi 9400 má rezervovaný termín a asi 4900 je registrováno a na termín čeká. Třetina ze všech dětských vakcín byla podána v Praze, v ostatních krajích to bylo výrazně méně. Ve dalších velkých krajích, jako jsou Středočeský a Jihomoravský, stejně jako v Jihočeském kraji, bylo očkováno kolem 3500 dětí. V Moravskoslezském kraji zhruba o 900 méně. Nejméně očkovaných menších dětí je v Libereckém a Karlovarském kraji, které mají také nejméně obyvatel. OBRAZEM: Nechceme znovu karanténu, říkají rodiče očkovaných malých dětí Děti očkuje 78 očkovacích míst a část dětských praktických lékařů. V Praze je takových očkovacích míst 11, na většině musí rodiče děti předem k očkování registrovat, aby byla zajištěna přítomnost pediatra. Zástupci zdravotnických zařízení, které ČTK oslovila uvedli, že velkém zájmu po zahájení očkování se teď hlásí dětí méně, byť zájem se stále velký, a podávají se hlavně druhé dávky. "Máme aktuálně naplněnou kapacitu očkovacího místa, pár volných míst je poslední týden v lednu. Rezervace otevíráme vždy na příští čtyři týdny," sdělila ČTK mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková. Děti tam očkují každý den, registrovat se mohou i děti samoplátců z ciziny. Ve Fakultní nemocnici Bulovka je podle mluvčí Evy Libigerové stále velký zájem. "Registraci máme momentálně otevřenou do konce ledna s tím, že kapacita na druhé dávky je naplněna. Na první dávky je ještě pár volných míst v posledním lednovém týdnu," uvedla. Obsazené termíny pro druhé dávky má podle mluvčí Marie Heřmánkové také Všeobecná fakultní nemocnice, kde se děti očkují v poliklinice na Karlově náměstí. Vakcíny tam zdravotníci dětem podávají v úterý a ve čtvrtek, zvládnou jich asi 300 denně. "Vidíme, že zájem o první dávky už není takový," řekla. Nemocnice proto od února plánuje očkovat děti jen v úterý, pokud by zájem opět rostl, termíny přidá. V očkovacím centru v kongresovém centru na Vyšehradě provozovaném zdravotnickým zařízením Medicon je podle mluvčí Nely Janoschové možné očkovat děti i bez registrace, byť ji zástupci centra preferují. Čekací doba na termín je podle ní je většinou jeden den. PODÍVEJTE SE: Na Černém Mostě otevřeli nové očkovací centrum pro neregistrované Dospělí se mohou bez předchozí registrace nechat očkovat na 90 místech, některá pro ně mají vyhrazené časy. V Praze je takových míst 20 a osm z nich mimo běžná zdravotnická zařízení. Vakcíny se tak podávají například v kongresovém centru na Vyšehradě, na hlavním nádraží nebo obchodních domech. V červenci se očkování otevřelo v obchodním centru na Chodově, od poloviny prosince se vakcíny podávají také v Kotvě. Nově se očkuje v Arkádách na Pankráci nebo znovu v OC Smíchov, kde bylo očkovací centrum už v létě. Například v pondělí bylo v Praze podáno asi 12.700 dávek vakcíny, téměř 6000 právě v centrech, kde se lidé nemusí hlásit předem. V současné době si lidé chodí zejména pro třetí dávky vakcíny. V minulém týdnu bylo podáno dvakrát i více než 100.000 dávek za den, přes 90.000 právě posilujících dávek. V prvních třech dnech tohoto pracovního týdne bylo podáno kolem 80.000 dávek očkování. Mezi evropskými zeměmi je ČR podle dat o vakcinaci zhruba v polovině. Více očkovaných má většina zemí západní, severní i jižní Evropy.