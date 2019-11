Dospělým i dětem z dotčených čtvrtí nabídne město jako alternativu posílenou službu první pomoci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV).

Mnozí obyvatelé Prahy 10 mohou podle vyjádření městské části využít jako alternativu také pohotovost v krčské Thomayerově nemocnici. Vršovická radnice i magistrát změny obhajují větší efektivitou.

Pohotovosti už jen v nemocnicích

Městská část doplácela na pohotovost v Malešicích necelých deset milionů korun ročně. Po ukončení služby v Praze 11 bude chod nepřetržitých pohotovostí zajišťovat výhradně magistrát a jejich celkový počet se má ustálit na sedmi. Všechny přitom budou v nemocnicích.

„Přesun z Malešic na Vinohrady přinese zlepšení kvality, neboť pohotovost v nemocnicích poskytuje daleko větší standard péče díky možnosti komunikace mezi lékaři všech specializací, návazné lůžkové péče atd. Už teď polovinu dětských pacientů posílají z Malešic, kde není ani rentgen, do dva kilometry vzdálené FNKV,“ hájila novinky radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Kritici změn, kteří iniciovali petici se stovkami podpisů, ale poukazují na „naprostou přetíženost“ pohotovosti ve vinohradské nemocnici, kde už dnes pacienti údajně čekají na ošetření někdy i mnoho hodin.

„Malešická poliklinika zajišťovala mnoho let pohotovostní službu v nepřetržitém provozu pro děti i pro dospělé, a čekací doba na ošetření tady byla v řádu několika desítek minut. Předepsané léky bylo možné vyzvednout ve zdejší nonstop lékárně i v noci,“ upozornila bývalá pražská radní Irena Ropková (ČSSD).

Pohotovost v malešické poliklinice loni navštívilo přes pět tisíc dospělých a o něco menší počet dětí. Obavy z toho, že ve vinohradské nemocnici budou „kašlající pacienti neustále předbíháni těmi s akutnějšími problémy“, vyjádřil v nedávném rozhovoru pro Pražský deník nový ředitel ústavu Petr Arenberger.

Navýšení kapacit vyřeší dofinancování

Situaci by ale mělo vyřešit zvětšení kapacity pohotovostní služby díky milionům korun navíc, s nimiž počítá v kapitole dofinancování první pomoci městský rozpočet. Letos na něj šlo z magistrátu celkem 22,5 milionů korun, příští rok by to mělo být o minimálně 9 milionů víc.

Konkrétně vinohradská nemocnice má nově dostat přes dva a půl milionu na zavedení samostatné dětské pohotovosti, půl milionu v rámci plošného navýšení pro dospělou pohotovost a půldruhého milionu na modernizaci obou typů služeb.

„Celková částka poskytnutá městem se zvyšuje s ohledem na valorizaci příspěvků kvůli navýšení mzdových a provozních prostředků, a také rozšíření systému o lékařskou pohotovostní službu ve FNKV v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a o nepřetržitou lékárenskou pohotovostní službu v Nemocnici Na Františku,“ vysvětlila Johnová s tím, že navržené dotace ještě musí posvětit v prosinci zastupitelé.

Vinohradské nemocnici chce kompenzovat větší zátěž i Praha 10, která zdůraznila, že pohotovost na poliklinice dosud platila „nad rámec svých povinností“. O finančním daru pro nemocnici bude v pondělí hlasovat místní zastupitelstvo.

„FNKV má v plánu rozšiřovat spolupráci s magistrátem i Prahou 10 a Prahou 3 s cílem dále zkvalitňovat zdravotnické služby pro občany metropole,“ doplnil Arenberger. Praha 10 hodlá úspory ze zrušené pohotovosti přenést do sociálních služeb a sociální práce.

Ze Spálené do Nemocnice Na Františku

Z Nemocnice Na Františku se od prvního ledna příštího roku oficiálně stane nemocnice metropolitní a město tam v rámci zavádění nových služeb přesune pohotovost z polikliniky ve Spálené. Kromě toho tam začne fungovat i zmíněná nonstop lékárna.

„Městská nemocnice v centru má velký význam pro dostupnost zdravotní péče. Nemocnice Na Františku nabízí pacientům dobrou dopravní dostupnost, krátké čekací lhůty i více času s lékařem. „Vznik pohotovosti s lékárnou v nemocnici aktivně podporujeme, pro lidi v centru by to znamenalo velkou úlevu, že v noci nebudou muset jezdit například až do Motola,“ poznamenal k tématu starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

Se zmenšováním celkového počtu pohotovostí a jejich koncentrací do nemocnic v rámci „garantované sítě“ počítá také strategie ministerstva zdravotnictví. A trend je patrný i v metropoli. Už letos v únoru ukončila provoz pohotovost na Proseku. Praha má jako kraj povinnost zajistit nepřetržitou první pomoc pro celé velkoměsto.

Počet pohotovostí ale není specifikován. Podle radní Johnové ovšem další výrazná redukce míst rozhodně nehrozí. „V plánu máme rovněž mobilní aplikaci, která pacientům umožní sledovat vytíženost jednotlivých pohotovostí tak, aby mohli zamířit tam, kde budou ošetřeni nejrychleji,“ sdělila k budoucím plánům Johnová.