Z Vltavy míří na Pražský hrad dvě nuly. Jde o odvetu za Zemanem spálené trenky?

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rozruch v centru Prahy způsobili zatím neznámí lidé během úterního dopoledne. Na plovoucím pontonu uprostřed Vltavy někdo nechal postavit dvě nuly, které míří na sídlo prezidenta Miloše Zemana. O akci zatím nikdo nic neví, autor se nepřihlásil, a tak se o jejím smyslu může jen spekulovat.

Jedná se třeba o "odvetu" umělecké skupiny Ztohoven za čtvrteční happening na Pražském hradě, kde prezident Zeman demonstrativně spálil obří rudé trenky? "Tohle je výzva, aby lidi přestali bláznit, argumentovat spodním prádlem a věnovali se něčemu užitečnějšímu," prohlásila hlava státu.

Umělci před třemi lety v přestrojení za kominíky sundali standartu prezidenta České republiky a pověsili místo ní právě rudé spodní prádlo. "Standartu jsme rozstřihali na 1152 dílů, a symbolicky jsme je rozdali mezi lidi, jako výraz nutnosti decentralizace moci. Dva ze Ztohoven máme stále podmínky, jeden člen za podivných okolností zemřel po nehodě. Pravidelně nás zastavují a 'pouze' legitimují policisté v civilu. Soudkyně, která nás nakonec musela odsoudit, byla po našem případu čtyři měsíce v pracovní neschopnosti a prezident nakonec svolává novináře proto, aby před nimi rituálně tyto trenýrky spálil," rekaputiloval v sobotu na facebookovém profilu Roman Týc, člen Ztohoven.

"No posuďte sami, není tohle neuvěřitelnej příběh umění? Sám pan král strhne šaškovi čepici s rolničkama, a před poddanými ji rituálně pro výstrahu spálí za to, že o něm zpíval posměšnou písničku. Spálil ji, aby všichni viděli, jak může dopadnout každý, kdo se bude králi vysmívat. A šašek se dál směje, protože je 'blázen'," pokračuje Týc v dlouhé poznámce.

Redakce Pražského deníku se jej pokouší kontaktovat, protože úterní dílo by mohlo do činnosti skupiny Ztohoven "zapadat". Podobá se i obřímu fialovému prostředníčku, kterým vyjádřil umělec David Černý v říjnu 2013 nespokojenost s chováním Miloše Zemana po prvním zvolení do prezidentského úřadu.

Podle serveru Idnes.cz však dvě nuly, které mohou symbolizovat například záchod, Černý nevytvořil a uvedl, že se ho někdo snaží napodobit. "O nulách na Vltavě nevím. Nemám ponětí, oč jde," uvedl pro Pražský deník Hugo Roldán z Povodí Vltavy. Podle všeho ani na magistrátu netuší, co se vlastně v centru metropole dělo.

Na nábřežích a mostech si "květinovou" instalaci, která je však nejspíš vyrobená z látky, přihlížející lidé fotili a mnoho z nich diskutovalo. Je to opravdu pokračování bizarní kauzy "spálené trenky"? Nebo recese? Odpověď možná bude nakonec trochu "nudná". Mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková v rozhovoru pro Pražský deník sice také nedokázala říct, o co se jedná, ale uvažovala, že by mohlo jít o součást festivalu Sculpture Line, při němž se objevují v metropoli sochy a další umělecká díla.