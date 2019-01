Praha - Mezi lékaři, kteří podali výpověď v rámci odborové akce Děkujeme, odcházíme, je řada docentů a profesorů, bez kterých se zastaví provoz na odborných pracovištích.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

V Praze podala výpověď v rámci odborové akce Děkujeme, odcházíme většina neurologů včetně některých docentů a profesorů. Z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice odchází 70 procent lékařů, z Fakultní nemocnice Motol 60 procent neurologů a z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je to 80 procent. ČTK to dnes řekl předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel.

V případě VFN jde o 35 neurologů. „Zbývajících 30 procent jsou převážně kolegyně na mateřské a penzisté. Pokud se nic nezmění, zůstanou po uplynutí výpovědní doby na klinice většinou jen kolegové bez atestace a kolegové v důchodovém věku,“ sdělil ČTK lékař Ondřej Doležal ze specializovaného centra pro léčbu roztroušené sklerózy na neurologické klinice VFN.

Provoz v ohrožení

Podané výpovědi podle Doležala zcela zastaví na neurologické klinice VFN provoz elitních center pro diagnostiku a výzkum roztroušené sklerózy a Parkinsonovy nemoci a mozkových příhod. Stejně tak prý zastaví i provoz lůžkové části kliniky. Mezi zaměstnanci, kteří podali výpověď, je například profesorka Eva Havrdová, která vede největší české centrum pro léčbu roztroušené sklerózy. Přednosta neurologické kliniky Evžen Růžička sice zůstává, protest svých zaměstnanců ale podle Havrdové plně podporuje.

Jako hlavní důvod odchodu uvedli lékaři nespokojenost s kritickým stavem českého zdravotnictví a špatným finančním řízením nemocnic. „Peníze dnes jdou hlavně do betonu a předražené techniky, na léčbu pacientů se nedostává,“ zlobí se Doležal. Odchod do zahraničí přitom neplánuje žádný ze specialistů z VFN, od března 2011, kdy jim skončí výpovědní lhůta, jsou však rozhodnuti neposkytovat léčebnou péči.

Podle Havrdové by lékaři nejspíš odešli do privátních ordinací, ještě se prý ale uvidí, co se do března stane. Situaci by prý mohlo zvrátit jen to, kdyby se konečně začala řešit neuspokojivá situace ohledně nakládání s penězi ve zdravotnictví, cílem prý rozhodně není ohrozit pacienty. „Děláme to i kvůli těm mladým lékařům, aby viděli, že člověk nemá podléhat tlaku,“ řekla Havrdová ČTK.

Snaha o lepší platy

Smyslem výzvy Děkujeme, odcházíme je zlepšení platových podmínek lékařů. Lékaři žádají až trojnásobek průměrného platu v zemi, nyní mají v průměru 50.000 korun za práci s přesčasy a službami, chtějí 70.000 korun základního platu bez služeb a přesčasů. Podání výpovědi aktuálně zvažuje zhruba čtvrtina z 16.000 nemoc­ničních lékařů. Podle Engela už například na Vysočině podalo výpověď 80 procent lékařů, v Novém Městě na Moravě 90 procent. Celkové počty výpovědí ale LOK-SČL zveřejní až v pondělí na tiskové konferenci.

Ministr Leoš Heger (TOP 09) připustil, že když odejde většina chirurgů nebo anesteziologů, takže nemocnice nebudou moci operovat, bude muset vláda dát lékařům peníze určené na krizové situace.