Karel Kramář byl svého času u lidí možná oblíbenější než samotný Masaryk. Během 1. světové války byl totiž součástí domácího odboje, a císař František Josef I. ho proto za velezradu odsoudil k trestu smrti. Starý mocnář ale zemřel dřív, než se stačila poprava uskutečnit. Jeho nástupce Karel I. pak Kramářovi trest prominul. Ten se tak do obecného podvědomí zapsal jako hrdina, který jen o vlásek unikl smrti. Nebylo tudíž překvapením, když po vzniku Československé republiky usedl do čela prozatímní vlády.

Jen dva náboje

V této pozici měl Kramář na starosti také vyjednávání o budoucí podobě střední Evropy. To se nelíbilo komunistickému radikálovi, osmnáctiletému Aloisovi Šťastnému, který se obával, že kvůli snahám premiéra nebude možné v ČSR vyvolat rudou revoluci.

Několikrát se snažil u ministerského předsedy domluvit audienci, a když se mu to podařilo, půjčil si revolver Bulldog 7 mm se dvěma náboji. Kramáře ale první ranou zasáhl do míst, kde nosil peněženku a pouzdro na cvikr. Kulku nakonec zastavila kovová přezka šlí. Druhý projektil pak vůbec nevyletěl, protože nebyl určen pro tuto zbraň.

Milost od prezidenta

„Doufám, že i nejradikálnější řeknou, že ve svobodné republice není a nesmí býti místa pro teror,“ prohlásil po atentátu Tomáš Garrigue Masaryk. Mladíka přesto osvobodil od trestu osmi let v žaláři kvůli omluvnému dopisu, který mu hoch napsal.

Šťastný se po propuštění odstěhoval do Ameriky. Za oceánem se mu ale nevedlo, a tak se v roce 1926 vrátil zpět do republiky. Zde se mu kvůli zápisu v rejstříku nedařilo najít zaměstnání, a když mu prezident odmítl zahladit trest, střelil se do hlavy.

Opět se však netrefil a pokus o sebevraždu přežil, načež mu prezident Masaryk v zahlazení trestu vyhověl.