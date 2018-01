Z novostaveb do centra se lidé dostanou nejlépe autem či autobusem

Jen zhruba desetina developerských projektů vznikla poblíž metra. O zeleň naopak nebývá v pražských okrajových lokalitách nouze.

Na rychlé propojení s městem a vynikající dopravní dostupnost lákají developeři budoucí majitele nemovitostí. Velmi často se stává, že realita se od slibů liší a v každodenním životě není možné z časových důvodů využít spoje MHD.

Bezbariérová linka

Před dvěma roky se do nových satelitních domků v Jenštejně v Praze-východ přistěhovala Magdalena Němcová. Bez auta si dojíždění s ročním dítětem nedovede představit. „Autobus 378 má hodinové intervaly a kolem jedné hodiny po poledni nejede vůbec. Radši sednu do auta, protože mi to ušetří čas. Přitom linka 378 má tu výhodu, že je na rozdíl od spoje, který jezdí na Černý Most, bezbariérová. A tady v Jenštejně bydlí většina rodin s malými dětmi,“ popsala Němcová Deníku zkušenost s dopravní obslužností svého bydliště.

Na nedostatečné dopravní spojení a velkou vzdálenost developerských projektů od metra poukazuje i analýza trhu s novým bydlením v Praze, zpracovaná Institutem plánování a rozvoje (IPR). Podle jejích výsledků pěší cesta z novostavby k metru málokdy trvá jen několik minut. Zato avizovaná zeleň nebývá v okrajových lokalitách pouhou marketingovou frází.

„Většina developerských projektů je od metra značně vzdálena. Pouze 11 procent z 382 projektů se nachází v blízkosti stanice metra, tedy v bezproblémovém pásmu pěší docházky do 500 metrů,“ říká analytik IPR Michal Němec.

Na Václavské náměstí autem za 17 minut

Analýza, která mapovala developerské projekty z let 2009 až 2016, ukázala na to, že jen zhruba třetina projektů je v přímém dosahu tramvajové dopravy, tedy do 500 metrů od nejbližší zastávky. „Přímá dostupnost autobusové dopravy je naopak téměř samozřejmostí u 88 procent projektů,“ popisuje Němec.

IPR také sledoval, za jak dlouho se obyvatelé z nových bytových komplexů mohou dopravit na Václavské náměstí. V průměru jim to autem trvá 17 minut, veřejnou hromadnou dopravou celkem 34 minut.

Dostupnost k zeleni

U 86 procent developerských projektů se lidé dostanou autem do centra v rozmezí 10 až 29 minut, jen výjimečně nad půl hodiny. Při využití MHD ale cesta přes půl hodiny trvá u dvou třetin projektů.

Lépe jsou na tom obyvatelé novostaveb, co se týká vycházek do zeleně. „Dostupnost k nejbližšímu lokálnímu parku, respektive k zelené ploše naplňující parkovou funkci, byla v rámci 382 sledovaných projektů vyhodnocena jako velmi příznivá. U téměř poloviny je park dostupný v bezprostřední blízkosti do 250 metrů a jen u 15 procent projektů je ve víc než půlkilometrové vzdálenosti,“ upřesnil Němec.

Jen desetina projektů v husté zástavbě

Okolní zelené plochy a komplikovanější doprava odrážejí skutečnost, že developeři v minulých letech zřídka mířili do hustě zabydlených lokalit. Pouze desetina pražských projektů vznikla v oblastech s vyšší hustotou než 100 obyvatel na hektar. „Nejčastěji se stavělo v mís-tech s nesourodým či nedokončeným okolím, případně na sídlištích,“ dodal Němec.

IPR používá pro názornou představu toho, kde se staví, metodiku takzvaných prstenců města. V rámci pásmového členění vytvořil pět prstenců: jádro, střed, heterogenní město, modernistické město a krajina. Nejvíc bytů se staví v modernistickém prstenci, pro který jsou charakteristická sídliště a také výrobní areály. Zde vzniklo 41 procent z 382 developerských projektů, a dokonce mírně přes polovinu z celkového objemu nově postavených bytů.