Z Negrelliho viaduktu zmizí daší most. Na řadě je ten přes Křižíkovu ulici

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Karlíně zatím probíhá zhruba podle plánu. Poté co byl v polovině února snesen most přes ulici Prvního Pluku, nyní přichází na řadu ten přes ulici Křižíkova. Přestože akce proběhne v týdnu ohraničeném státními svátky, řidiči by se měli připravit na případné dopravní komplikace.

Přípravné práce začnou u severní opěry již ve středu 2. května. To dojde k uzavření chodníků a jednoho jízdního pruhu. Od pátku 4. května pak nebude možné pod mostem projít ani projet. Křižovatku a prostor pod mostem bude možné obejít ulicemi Prvního pluku a Za Poříčskou branou a objet po vyznačených dopravních trasách. Právě od pátku do úterý 8. května bude probíhat samotná demolice. Práce budou probíhat vždy od 6.00 do 22.00 hodin. "Tento most není možné snést jako celek – nejdříve bude vybourána stávající betonová vana na mostě a poté sneseny stávající ocelové nosníky vlastního mostu," informoval Michal Talián, mluvčí společnosti Hochtief, která má hlavní slovu v konsorciu opravujícím viadukt. Most přes Křižíkovu ulici je jedním z prvních mostů na železnici z předpjatého betonu. Jeho rozpětí je 22,5 a6 26 m a šířka přemostění u něj dosahuje až 20 m. Tvoří ho čtyři nosníkové rošty, které je pro účel demolice potřeba po délce rozřezat na jednotlivé nosníky. Až ty bude moci těžký jeřáb bezpečně snést na přilehlou plochu, odkud budou po rozdělení na polovinu (přepravní rozměr) odvezeny k likvidaci na mezideponii v prostoru Masarykova nádraží. Zde budou nosníky rozdrceny a suť odvezena na příslušnou skládku odpadu. Obnovení provozu 9. května "Vzhledem k zajištění bezpečnosti chodců a vozidel pohybujících se pod mostem, bude nutné operativní zúžení vozovky s omezením jízdních pruhů podle potřeb stavby a to v několika etapách. Při vlastním snesení ocelových nosníků bude nutné vozovku úplně uzavřít pro veškerý provoz," doplnil. K obnovení průjezdu ulicí Křižíkova dojde ve středu 9. května. Provoz nicméně zůstane částečně omezený u jižního pilíře mostu, kde budou zahájeny sanační práce. Výstavba nového mostu přes Křižíkovu ulici naváže na odstranění toho starého neprodleně. Dokončena by měla být v průběhu října či listopadu.

