„Šokoval nás počet zájemců, každých 90 vteřin nám volal člověk, už nám volalo přes osm tisíc lidí a web hlásil 30 tisíc návštěv,“ oznámil David Borges, analytik organizace Člověk v tísni, která pro dlužníky nabízí bezplatné poradenství.

Podle pražského zastupitele a poslance Patrika Nachera (za ANO) může být vůči městským firmám v Praze prostřednictvím milostivého léta vyřešeno 194 tisíc exekucí. „Kdyby to využili úplně všichni, je to třetina až polovina všech lidí, kteří jsou v Česku v exekuci,“ spočítal Nacher.

Neplatili za hroby

Z celkového počtu městské akciové společnosti evidují 182 tisíc exekucí, příspěvkové organizace přes šest a půl tisíce, z čehož například 14 dlužníků vede Správa pražských hřbitovů. Magistrátní odbory jako je odbor daní, poplatků a cen nebo odbor hospodaření s majetkem mají zapsáno přes pět tisíc dlužníků. Akce není milostivá pouze k dlužníkům, nýbrž i k věřitelům, kteří mohou získat peníze, které už mnohdy považovali za odepsané.

Nejvíce lidé dluží dopravnímu podniku za jízdu na černo, ten eviduje 173 tisíc exekucí a na magistrátní linku kvůli nim dosud volalo přes šest tisíc lidí.

Nezaplacené pokuty pro dopravní podnik vymáhá od roku 1993 celkem pět exekutorů. Jak v pondělí uvedla radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová (STAN), někteří se snaží na svých dlužnících stále vydělat peníze. „Původně exekutoři chtěli účtovat náklady dvakrát, rozdělovali to na dvě jistiny. Po dlouhých jednáních nás ujistili, že to budou vymáhat pouze jedenkrát,“ řekla Marvanová.

Zatímco většina lidí svůj dluh za cestování bez jízdenky řeší celkem svědomitě, je stále málo těch, kteří se chtějí vypořádat s naskakujícími poplatky za neplacení nájmů v městských bytech či nebytových prostorách. Celkem v nájmech leží nezaplacených 128 milionů korun.

Radní proto vyzvala neplatiče nájemného, aby se co nejdříve ozvali správcovským firmám.

Milostivé léto se dostává do své druhé poloviny a času už příliš nezbývá. Zda-li se akci podaří prodloužit, není jisté.

Jak popsala Marvanová, stává se například, že k původnímu dluhu ve výši 30 tisíc korun naskákaly půlmilionové penále, lidé však mají problém sehnat finance na původní dluh a musejí si kvůli Milostivému létu půjčit.

„Nejvíce lidí trápí, že nemají finanční prostředky na uhrazení dlužné částky. Lhůta je nemilosrdně krátká, musejí zjistit, jak to je a funguje a sehnat peníze a poslat je na účet exekutorovi,“ řekla Marvanová.

Podle Nachera případné prodloužení stojí na zvážení poslanců, vedení metropole o něj nicméně bude usilovat. „Tři měsíce byl kompromis, aby to ve sněmovně prošlo. Kdyby se to prodlužovalo do nekonečna, tak by to lidé odkládali do nekonečna a řešili zase na poslední chvíli. Nejčastější důvod odkladu je, že lidé chtějí peníze investovat do vánočních dárků a dluhy pak vyřeší v lednu. Nenechávejte to na poslední chvíli, 28. ledna to prostě skončí,“ dodal Nacher.

Lidé se mohou v rámci Milostivého léta obracet na bezplatnou infolinku 800 100 000 a dluhovou poradnu organizace Člověk v tísni na telefonu 770 600 800.