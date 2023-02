Proč by vůbec měl muž vzdělávat v tom, jak oslovovat ženy a komunikovat s nimi?

Dejme tomu, že si chcete najít přítelkyni. Kdy se vám naposledy stalo, že vás oslovila žena, kterou považujete za atraktivní, a řekla vám: Líbíš se mi, fešáku. Pojď na rande. Předpokládám, že se to stává velmi zřídka nebo spíše nikdy. I v dnešní době rovnoprávnosti to musí být chlap, kdo si dodá odvahy a bude aktivní. Naprostá většina žen vám totiž maximálně bude vysílat projevy zájmu. Stále platí, že muži se dvoří a ženy si vybírají.

Jdu tedy po ulici a vidím hezkou ženu. Co bych měl podle vás dělat?

Pokud zrovna hledáte přítelkyni, doporučuji dodat si odvahy, oslovit ji a pozvat na rande.

A není to příliš drzé? Nebude ji to obtěžovat?

Ženy se v tomto ohledu dělí do několika kategorií. První skupina žen si vyloženě přeje, aby je v běžném životě častěji oslovovali sympatičtí slušní muži. Zpravidla se jedná o ženy, které jsou v dané chvíli nezadané. Druhá skupina žen je vůči oslovování naladěna neutrálně. Určitě se setkáte i se ženami, které si to nepřejí. Pokud s ženami komunikujete jako slušný, diplomatický chlap v dobré náladě, pravděpodobně žádné z nich nebude zásadně vadit, že ji oslovíte.

Jak bych měl ženu oslovit?

Nejdříve byste si měl pohlídat základy pro balení. Jde o komplexní soubor osobnostních kvalit a vlastností muže, které zásadním způsobem ovlivňují jeho úspěšnost při komunikaci se ženami. Zahrnuje fyzickou kondici, tělesný postoj, účes vlasů a vousů, styl oblékání a kvalitu oblečení, oční kontakt, nonverbální komunikaci jako gesta a také tón hlasu a artikulaci.

Všechny tyto vlastnosti byste se měl snažit dostat na co nejlepší možnou úroveň. Nemusíte být naprosto dokonalý James Bond. Pokud ovšem máte třeba děravé oblečení, v němž vypadáte jako klaun, žena do vašeho romantického cirkusu nejspíš nebude chtít vstoupit.

Chci tedy oslovit ženu. Co mám říct?

Ve své e-knize Lovcův trénink, kde pojednávám o tom, jak se stát atraktivním chlapem, rozlišuji dva základní způsoby vedení konverzace. Rychlé a postupné. Rychlé oslovení se vyznačuje tím, že se s ničím nepářete a jdete rovnou na věc. Vidíte hezkou ženu, přistoupíte k ní jako sebevědomý chlap v dobré náladě.

Máte klidná gesta, otevřený, rovný postoj, dobrý oční kontakt, úsměv na tváři. Pak jí řeknete, že se vám líbí a rád byste ji pozval na rande. Při druhém typu oslovení se ženu pokusíte zaujmout během trochu delšího rozhovoru.

To zní jednoduše.

V realitě naprostá většina mužů pociťuje větší či menší porci nervozity. Zkrátka se to neobejde bez dlouhodobého tréninku, během něhož postupně překonáváte strach z chyb a rovněž bolest z odmítnutí, kterou bezpochyby budete zažívat. Pokud v sobě ale strach překonáte, zjistíte, že od každého oslovení budete odcházet v dobré náladě bez ohledu na to, zda žena vaši nabídku přijala, nebo ne. Za to mohou hormony adrenalin a dopamin, jejichž hladina se při takových situacích zvedá.

Proč raději neoslovovat ženy jinak, třeba online?

Obecně máte na výběr ze čtyř základních způsobů, jak se seznámit se ženou. Je to oslovování žen napřímo buď během dne, nebo v noci v klubech a barech. Dále využívání různých seznamovacích aplikací a online seznamek. Nakonec je to balení žen v sociálním okruhu, tedy mezi vašimi přáteli, případně v různých zájmových kroužcích a skupinách.

Každá z těchto forem seznamování má své výhody a nevýhody. Oslovování žen online se dá považovat za snadnější, na druhou stranu při něm panuje obrovská konkurence. Všichni muži, kteří by se neodvážili oslovit ženu v reálném životě, tak činí ve skrytu za displejem telefonu.

V tomto podání vypadá seznamování jako úplná věda.

Hodně mužů si stále myslí, že jde o oblast, kde se nemusíme vůbec vzdělávat, protože je nám tam všechno dáno tak nějak od přírody. Neuvědomují si, že i oblast seznamování a vztahů prochází obdobím velmi rychlých a dramatických změn.

O jaké změny se jedná?

Jsou to globalizace, digitalizace a oproštění se od náboženských a společenských restrikcí sexuality a vztahů. Vezměme si například atraktivní ženu v 90. letech. Mezi muži byl o ni určitě zájem, nicméně její pánské publikum se omezovalo na sociální okruh lidí, s nimiž přicházela fyzicky do styku.

Dnes díky sociálním sítím nabývá okruh jejích nápadníků globálních rozměrů. Pokud atraktivní žena používá Instagram a případně cestuje, dvoří se jí muži z celé planety. Když o takovou ženu máte zájem, vaše konkurence je nyní tvrdší než v minulosti.

Předpokládám, že rostou i nároky žen na muže.

Zcela jistě. V éře digitalizovaného a globalizovaného romanticko-sexuálního trhu nabývají požadavky žen často až nerealistických rozměrů. Výzkumy prováděné v USA prokazují, že ženy výrazně preferují potenciální partnery, kteří jsou vysocí alespoň 182 centimetrů.

V americké populaci ovšem tento požadavek splňuje pouhých 14,5 procenta mužů. Takto zní tvrdá realita v dnešním světě romanticko-sexuálních vztahů. Z tohoto důvodu se vám jako normálnímu muži vyplatí vzdělávat se v tom, jak působit na ženy jako atraktivní chlap.

Když se tedy naučím oslovovat ženy, mám vyhráno?

Ne tak docela. Měl byste také zjistit, jak se ženou komunikovat na prvním rande. Hodně mužů si myslí, že je potřeba naučit se nějaké kouzelné sváděcí praktiky. Úspěch přitom spočívá v tom, že se vyhnete klasických mužským chybám. Například tomu, že mluvíte příliš o sobě a nezajímáte se dostatečně o ženu. A po úspěšném randění pak přichází téma vztahů.

I tam je potřeba se vzdělávat?

Sbalením ženy jeden příběh končí a druhý začíná. Podívejte se na dnešní statistiky rozvodovosti a podvádění. V jejich stínu zní až směšně stará moudra našich babiček: Hlavně buď hodný kluk a tvá princezna s tebou bude žít až do smrti.

Nepříjemným faktem pro muže, o kterém se obecně příliš nemluví, je například to, že v dnešním západním světě ženy iniciují většinu rozchodů a rozvodů, 60 až 80 procent. Na Lovcově deníku se tedy snažím chlapům sdělit, že i v řízení a udržování vztahů je potřeba se vzdělávat. Vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti totiž už dávno nevystačíme s radami našich rodičů.

Na fotografiích, které jsme pořídili, bude vidět vaše zraněné oko, co se vám vlastně stalo?

Nejde o nehodu při balení. Je to čerstvé zranění z tvrdšího tréninku thajského boxu. Když už jsme u toho - bojové sporty jsou z hlediska chlapského seberozvoje ideální průpravou..