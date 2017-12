Wilders v Praze: Proti migraci je třeba bojovat i zdí

Nizozemský politik Geert Wilders na dnešním setkání krajně pravicových politiků v Praze řekl, že doufá, že Česko bude nadále zavírat dveře masové migraci. Je jí třeba zabránit, i kdybychom měli vybudovat nějakou zeď, řekl novinářům. Spolu s dalšími zástupci protiimigračních stran přijel na konferenci, která podle pořadatelů hledá nové uspořádání Evropy. Odmítají Evropskou unii v její současné podobě a prosazují maximální suverenitu jednotlivých zemí a národů.

Vytrhával z kontextu myšlenky Jana Amose Komenského či Tomáše Garriqua Masaryka, Čechům říkal, že jsou národem hrdinů a svůj plamenný projev prokládal českými slovy. Za svůj apel na udržení národní suverenity za každou cenu sklízel bouřlivé ovace.

"Češi jsou jedním z mých oblíbených národů v Evropě. Jste národem hrdinů, vzpomeňte na Komenského, který žil v Nizozemsku. Skutečnými Evropany můžeme být jen v případě, že zůstaneme tím, kým jsme," řekl. "Respektujte moudrost lidu, říkal prý Masaryk," vzal si na pomoc další významnou postavu českých dějin. "Když se řekne Češi, vytane mi na mysli Jan Palach, odmítal žít pod diktaturou, raději zemřel ve svobodě," řekl. Díly Palachovi je podle něj slovo Čech synonymem odvahy. "Nezemřel, jeho duch žije dál. My ho nikdy nezradíme," zakončil svůj historický exkurz a přešel ke svým plánům.

"Moje strana chce vyvézt Nizozemsko z Evropské unie, naše motto zní: Nexit. Evropská unie je stvůra," řekl. Dodal, že jeho strana podpoří české soukmenovce "v odvážném odporu proti EU". Naše civilizace je zakořeněna v dějinách Jeruzaléma a Říma, ne Mekky, odkazoval dnes poněkolikáté k evropským kulturním tradicím.

"Brusel vás žaluje. Kosmopolitní elity žalují Česko, Polsko a Maďarsko, protože chtějí, aby vaše země byly islamizovány podobně jako západní Evropa," nastínil svůj pohled na postoj unie k přijímání uprchlíků. Podle něj masová migrace vedla v Evropě ke zvýšení kriminality, násilí na ženách a antisemitismu. "Tohle tady nechcete. Nikdy!," řekl opět česky a vysloužil si ovace vstoje.

"Musíme přijmout novou strategii, musíme být smělí a odvážně zavést zákazy svobodného cestování, jako to udělal prezident (USA Donald) Trump, musíme je posílat zpět, mít odvahu vracet lodě jako Austrálie," řekl.

"Jsme přesvědčenými Evropany, Evropa ale nemá být odnárodněný stát řízený byrokraty z Bruselu," uvedl na konferenci předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a místopředseda české Sněmovny Tomio Okamura. Evropu podle něj ohrožuje degradace tradičních hodnot, potlačování vlastenectví. "Ohrožuje nás muslimská kolonizace Evropy," prohlásil Okamura.

S odkazem na blíže nespecifikovanou "vědeckou studii" se snažil varovat před tím, že přísun migrantů zvýší podíl muslimského obyvatelstva v některých evropských státech až na 20 či 30 procent. "Za 30 či 50 let bude Česká republika na severu a na jihu obklopena zeměmi, kde bude 20 procent obyvatel vyznávat muslimskou víru. To je, jako by se ČR stala pásmem Gazy," řekl Wilders. Podle něj je třeba uzavřít hranice, aby do Evropy nemohl vstupovat kdokoli.

"Musíme mít dostatečnou kuráž, abychom nelegální imigranty poslali domů," uvedl. Ti muslimové, kteří již v Evropě jsou, se podle něj musí deislamizovat. Naše tradice stojí za to, abychom za ně bojovali, jako to dělá SPD, řekl. Na závěr svého apelativního projevu znovu poděkoval hostiteli konference a vykřikl: "Tomio na Hrad!".

Extrémně pravicové politiky hostí v Praze předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

Le Penová: Svrhněme EU zevnitř

Volba Prahy pro místo konání konference nebyla náhodná, napsaly agentury DPA a AFP či francouzský deník Le Monde. Podle nich chtějí krajně pravicové strany načerpat novou energii z nedávného volebního úspěchu hostitelského Okomurova hnutí SPD.

EU v současné podobě je podle šéfky francouzské Národní fronty Marine Le Penové u konce s dechem. Protiimigrační strany by to měly využít a v příštích evropských volbách za půldruhého roku ji porazit zevnitř s projektem Evropy suverénních národů. Prvním krokem by bylo obnovení hranic mezi státy, instituce typu Evropské komise by zanikly, řekla Le Penová na pražské konferenci protiimigračních stran, frakce Evropa národů a svobody (ENF).

"Evropská unie je u konce s dechem. Máme naději, že nesprávnou Evropu svrhneme zevnitř. Musíme jednat jako dobyvatel," prohlásila francouzská politička. Evropskou unii nazvala "katastrofální institucí, kvůli které evropský kontinent směřuje k zániku". Evropské národy by se měly osvobodit od okovů EU, uvedla.

Bravo à nos alliés européens réunis au sein du mouvement @menleuropa pour ce superbe meeting à #Prague ! Merci au public nombreux et survolté. Notre objectif est clair : gagner l’Europe aux prochaines élections ! ?? #MENFCongress pic.twitter.com/PzNiqzK0Rr — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 16, 2017

Politický a volební projekt Unie evropských národů není utopií, ale alternativou. Nabídne "à la carte" chtěnou a nevnucenou spolupráci podle potřeb každé účastnické země a na míru. Projekt je postaven na dobrovolnosti a vzájemném respektu, každý stát by si mohl stanovit své politické i hospodářské cíle, uvedla francouzská politička.

EU nešetřili ani další aktéři konference protiimigračních stran, podle nichž zavádí bolševismus po vzoru Sovětského svazu, terorismus. Místopředseda českého sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD) uvedl, že ve vedení Evropské komise jsou "neomarxističtí šílenci", kteří nutí členské země přijímat "desetitisíce nepřizpůsobitelných a vágně identifikovaných imigrantů". EU podle Kobzy rovná se terorismus, masová imigrace a potápějící se Titanic; "záchranný člun nese jméno czexit". To ocenila europoslankyně a obhájkyně brexitu čili odchodu Británie z EU Janice Atkinsonová. Konference připomínala spíše předvolební mítink, který Le Penová označila na twitteru za "elektrizující". Auditorium bylo vybaveno vlajkami, které vlály za mohutného aplausu během i po vystoupení každého z řečníků.