První zmínky o domě v těchto místech pochází z roku 1580, nejspíš ale byl mnohem starší. Poloha přímo u řeky tak trochu předurčila jeho účel pro další dekády. Už na začátku 17. století ho Nizozemec Servác Engel přeměnil v koželužnu. Pražané se tehdy tomuto místu, narozdíl od současné doby, spíš vyhýbali. Kůže se totiž zpracovávaly pomocí splašků a rozhodně to zde proto nevonělo příliš vábně.

Zahradní domek slavného lingvisty

Koželužnu zrušil šlechtický rod Nosticů, který areál získal v roce 1725, oplotil ho a přičlenil ke své zahradě. Dnešní vila, která byla nějakou dobu pouhým zahradním domkem, měla z rozhodnutí Bedřicha Nostice posloužit jako ubytování vychovatele hraběcích dětí. Tím se nestal nikdo menší než obrozenec a jazykovědec Josef Dobrovský, který tu bydlel a pracoval na svých nejvýznamnějších dílech v letech 1798 až 1803.

Ve stejné době zde proběhla rekonstrukce pod taktovkou Ignáce Palliardiho, která vile vtiskla současnou, klasicistní podobu.

Herec poctivě platil nájem

Po vzniku Československa dům připadl státu a ten ho začal pronajímat. A to rodinám, ale i nejrůznějším spolkům a klubům. Zdaleka nejznámějším nájemníkem se v roce 1945 stal herec Jan Werich, po kterém získala vila své jméno. Bydlel zde dlouhých 35 let, málo se však ví, že ji nikdy nevlastnil a celou tu dobu platil městu nájem. Celkem dva roky po konci druhé světové války dělal Werichovi ve vedlejším bytě společnost Jiří Voskovec. Do přízemí se zase nastěhoval básník a překladatel Vladimír Holan.

Nový proslulý podnik

Osudnou se vile stala ničivá povodeň z roku 2002. Ještě toho samého roku se povedlo provést nejnutnější opravy zdiva, ale vnitřek si musel na důkladnou rekonstrukci počkat. A to až do roku 2015, kdy se novým nájemcem stala Nadace Jana a Medy Mládkových. Zatímco v patře byste nyní nalezli expozici věnovanou Janu Werichovi, v přízemí, kde kdysi bydlel Vladimír Holan, se nachází stylová kavárna IF Café. Zákusky zde prodává vyhlášená cukrářka Iveta Fabešová.

