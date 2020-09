„Hygienické potřeby na WC zajišťuje provozovatel,“ vysvětlil Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP. „Na všech toaletách jsme na začátku roku vyvěsili návody na správné mytí rukou a provozovatele požádali o zvýšení frekvence úklidu a koncentrace účinných dezinfekčních prostředků pro úklid všech prostor a zařízení na toaletách.“

Dopravní podnik totiž toalety v metru neprovozuje. To dělají „vysoutěžení“ dodavatelé, kteří je mají pronajaté. Jinými slovy dopravní podnik může doporučit, ale samotné rozhodnutí je na provozovatelích.

A ti se do kupování dezinfekčních prostředků nehrnou. Potvrdila nám to i toaletářka Petra z Depa Hostivař. „Kupovala jsem dezinfekci na vlastní náklady, nikdo mi žádnou nedal. Ale vidím, že to má smysl, lidé jsou spokojení a vrací se sem. Kolikrát si k nám jen přijdou umýt a vydezinfikovat ruce.“

Daniel Šabík však připomíná, že dezinfekci najdou lidé přímo v metru. „Zásobníky jsou nainstalovány u čáry odbavení v každé stanici.“

Třetina nových toalet, zbytek stanic čeká

WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přebalovací pult na dámských a pánských toaletách, osoušeče rukou, bezdotykové vodní baterie či turnikety. Takovou podobu mají v současné době toalety v metru, které prošly kompletní rekonstrukcí. Další dvě třetiny záchodů na svůj lesk teprve čekají.

„Rekonstrukce toalet plánujeme s ohledem na harmonogram dalších prací ve stanicích či vestibulech,“ popisuje Šabík.

Pokud je například v dané stanici plánována její kompletní modernizace nebo dílčí stavební činnost (developerský projekt zasahující do vestibulu), snaží se ji dopravní podnik spojit s rekonstrukcí toalet. „Tak, aby se všechny práce udělaly pokud možno najednou. Nedává totiž smysl v takových stanicích zavřít záchody s předstihem, pokud máme v plánu stanici za rok kompletně modernizovat,“ říká Šabík s dovětkem, že to je příklad stanice Invalidovna.

První přijde na řadu linka C

A které stanice se dočkají důstojnějších toalet letos nebo v příštím roce? „Nejbližší rekonstrukce, u kterých máme již všechna povolení i zasmluvněné dodavatele, jsou Háje, Roztyly, Budějovická a Pražského povstání,“ vypočítává Šabík.

V následujících dvou letech budou zářit novotou také WC na Stodůlkách-východ, na Lukách, Hájích, Roztylech, Budějovické, Pražském povstání a na Florenci. Zbylých 22 záchodů se dočká rekonstrukce v průběhu následujících čtyřech letech.