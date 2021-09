Začala dostavba čtvrti Waltrovka v Jinonicích, hotová bude do několika let

/FOTOGALERIE/ Kdysi tu stávala továrna leteckých motorů Walter, v posledních letech to byl nevzhledný pozemek mezi stanicemi metra Jinonice a Radlická. Nyní začala výstavba i na zbylém brownfieldu a do několika let bude čtvrť Waltrovka kompletní.

Penta Real Estate zahajuje projekt Nová Waltrovka v Praze 5. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Penta Real Estate jako investor plánuje, že při projektu Nová Waltrovka vzniknou na pěti hektarech dvě administrativní budovy, hotel nebo rezidenční bydlení se 400 byty. „Bývalou továrnu postupně přebudováváme na moderní městskou čtvrť včetně zázemí, jakou jsou obchodní prostory nebo pošta,“ řekl výkonný ředitel Penta Real Estate Petr Palička. První budovy areálu už mají stavební povolení a stát by měly v roce 2023. V již dostavěné části Waltrovky dnes stojí školka a v nově budované části vznikne škola. „To je pro naši městskou část důležité. Chceme čtvrť krátkých vzdáleností, aby místní děti nemusely například dojíždět do vzdálených škol. Na území čtvrti se musí nacházet vše, co její obyvatelé i ti, kteří sem přijedou do práce, potřebují,“ uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS). Začne výměna přístřešků na zastávkách, reklama bude digitální Přečíst článek › Architektonickou stránku projektu má na starosti Atelier M1 architekti. „Když jsme se zamýšleli nad přístupem k této části Prahy, vedla nás myšlenka, že Radlická není žádnou ulicí s životem, ale jen dopravní spojkou. My chceme z této části Radlické živou ulici udělat,“ prohlásil architekt Pavel Joba s tím, že zachována zůstane historická budova slévárny, ve které najde místo restaurace as možná i minipivovar. Nájemce obchodních a kancelářských prostor ještě investor hledá, jednoho partnera už ale má. Novou Waltrovku využije ke vstupu na český trh společnost Deutsche Hospitality, která provozuje na 150 hotelů po světě. Její první hotel Zeep v Česku by měl stát v roce 2023. „Praha je podle mě jedno z nejkrásnějších míst na světě,“ řekl Robert Boller z vedení hotelového řetězce s tím, že i v době covdiové, která ubytovací služby utlumila, věří v budoucnost turismu v Praze. Celkové náklady na hotel, který nabídne 166 pokojů dosáhnou půl miliardy korun. "Hledali jsme místo pro růst naší společnosti v regionu střední a východní Evropy. Praha je pro to velmi vhodná, stejně tak Penta Real Estate jako partner," prohlásil Boller. Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.