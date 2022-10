Josef Walter, narozený roku 1873 ve vesnici Vepřek, je ztělesněním amerického snu v českém kabátě. Jeho otec byl zámečníkem a on sám po něm zdědil vlohy pro řemeslo. Ale nejen to – do vínku byly „Pepovi Walterovi", jak o něm familiérně mluví pamětníci, dány i píle a ambice.