Vztah se státem jako manželství? České dráhy vypraví lokomotivu v trikolóře

Nestanovil to žádný zákon ani vyhláška. Prostě to přirozeně vyplynulo ze situace a euforie zakladatelů samostatného Československa. Ve stejný den jako republika - tedy 28. října 1918 - vznikly i Československé dráhy. Národní dopravce k výročí vypravil speciální lokomotivu v národních barvách, která bude jezdit i do zahraniční. Na pražském hlavním nádraží byla slavnostně pokřtěna.

Československé státní dráhy, které po rozdělení federace nahradily právě České dráhy, tehdy převzaly téměř celou síť c. k. Státních drah a Maďarských státních drah. Cestování po železnici bylo za první republiky v podstatě jediným způsobem veřejné dopravy, vlaky neměly konkurenci. ČTĚTE TAKÉ: Navzdory automobilismu jezdíme vlakem víc než před sto lety. Jízdné je levnější Mimo státem ovládanou společnost chvíli fungovaly ještě velké soukromé železniční společnosti - Košickobohumínská dráha (do roku 1945), Ústeckoteplická dráha a Buštěhradská dráha byly v roce 1923 zestátněny. O dva roky později pak vyšel zákon, kterým se zestátnilo a začlenilo do sítě ČSD celkem 48 místních drah. V posledních letech začaly Českým drahám konkurovat soukromí dopravci. Nejen o tom je výstava s názvem Železnice a republika 1918 až 2018, která začala ve Vládním salonku na 1. nástupišti hlavního nádraží v Praze a potrvá až do pondělí. Vstup je zdarma. ČTĚTE TAKÉ: Akce Pražská muzea 1918-2018 otevře o víkendu návštěvníkům dveře zdarma "Neměli jsme ambice tvořit dokumentární rekonstrukci a jsme si vědomi určitých faktických zjednodušení, která v jednotlivých obrazech možná odhalíte. Je totiž do značné míry nemožné zachytit do nejmenšího detailu realitu okamžiků dávno minulých. Tím spíše stojí za to připomenout to důležité, co nesmíme zapomenout. Už jen proto, že jsme sto let spolu a další stovky se dožije málokdo z nás," píší České dráhy v pozvánce na oficiálních stránkách. O víkendu akční jízdné V anotaci výstavy rovněž přirovnávají vztah s Československem (potažmo Českou republikou) k manželství a v závěru dodávají, že "některá manželství přežijí cokoliv." ČTĚTE TAKÉ: Demonstrace síly? Policie i s vojáky ohlídá oslavy republiky. Ty ochromí dopravu K výročí tohoto svazku si národní dopravce ve spolupráci s agenturou CzechTourism v rámci projektu Společné století nadělil dárek - lokomotivu 380.004 nechaly České dráhy přemalovat národními barvami. Stroj s trikolórou bude táhnout vlaky na Slovensko, do Maďarska či do rakouského Lince. Vedoucí projektu Společné století Lukáš Bajer uvedl, že lokomotiva v národních barvách by měla přilákat lidi na cestu do Prahy, aby se mohli zúčastnit akcí k oslavám vzniku republiky. ČTĚTE TAKÉ: Vojenská přehlídka, videomapping i ohňostroj. Oslavy 28. října omezí MHD Podle webu České noviny ČD také pro cestující o víkendu připravily akční jízdné. V jejich vlacích tak lidé budou moci využít skupinovou víkendovou jízdenku za 679 korun pro pět dospělých osob. Na řadu spojů navíc nasadí posilové vozy. Kromě zmíněné výstavy bude v neděli 28. října vypraven mimořádný nostalgický vlak na trase Praha - Lužná u Rakovníka. Cestu vlakem prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do svobodného Československa připomene i jízda nostalgického vlaku s účastníky v dobových kostýmech v prosinci. ČTĚTE TAKÉ: Oslavy 100 let republiky vyvrcholí v Praze ohňostrojem. Zapějí Gott i Kubišová

Autor: Michael Bereň