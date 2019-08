Oběti demonstrací ze srpna roku 1969 dnes na Václavském náměstí připomenulo shromáždění pořádané iniciativou Milion chvilek pro demokracii. Upomínky, po které následuje pochod na Hradčanské náměstí v čele s pětice figurantů symbolizujících oběti, se účastnilo podle společného odhadu policie a pořadatelů čtyři až pět tisíc lidí. Na noc z 21. na 22. srpna roku 1969 mezi dalšími vzpomínala tehdejší lékařka Nemocnice Na Františku Jana Kulhánková, musela tehdy vystavit dokumenty dvěma mladým mužům zastřeleným milicionáři. Oficiálně tyto činy nebyly nikdy vyšetřeny.

Pochod z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí v Praze k připomenutí 50. výročí potlačení občanských protestů při prvním výročí sovětské okupace i současnou informační válku | Foto: ČTK/ČTK

Krvavé potlačení protestních akcí pořádaných na den přesně rok po zahájení okupace tehdejšího Československa sovětskými vojsky znamenalo podle dalšího z řečníků zlomení páteře národa, následovalo 20 let takzvané normalizace. "Doba otevřela dveře lidem jako je Andrej Babiš," spojil další z řečníků nedávnou historii s kritikou premiéra Andreje Babiše, který čelí podezření ze spolupráce s StB. Někdejší redaktorka Kamila Moučková pak připomenula, že prezident Miloš Zeman dnes v Lánech přijal předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. "Komunisti po třiceti letech radí vládě, jsou všude, je to nebezpečné. Nenechme si to líbit," uvedla.