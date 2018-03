Vznikne nová studie k revitalizaci Bubnů. Stavět by se mohlo za 4 roky

Bubny v novém. Praha si chce nechat zpracovat studii, která povede k revitalizaci dlouho zanedbávaného brownfieldu Bubny – Zátory. Ta poslouží jako návod, jak z lokality postupně vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť. Studie bude počítat i s budovou filharmonie na Vltavské a administrativně správním centrem v okolí stanice Nádraží Holešovice. Stavět by se mohlo začít za čtyři roky.

Výběrové řízení na zpracovatele studie se bude konat v květnu. Její finální podobu by pak město mělo znát na konci léta. „Z hlediska rozvoje širšího centra Prahy jsou Bubny nejvýznamnějším transformačním územím, které má potenciál pozvednout celé město ekonomicky i kulturně. Proto je důležité, aby se staly výstavní pražskou čtvrtí s příjemným městským prostředím a dostatkem veřejné vybavenosti,“ vysvětlila Adriana Krnáčová, primátorka Prahy.

Rada hl. m. Prahy již dříve zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy připravit na Bubny územní studii. Ten se nyní rozhodl vypsat otevřené výběrové řízení. Zároveň si IPR nechal zpracovat odborné posudky území Holešovic u pěti nezávislých renomovaných architektonických kanceláří. Ty posloužily jako podklad pro budoucí zpracovatele a nastiňují, na jaké detaily se ve studii soustředit.

„Bubny jsou transformační území o velikosti 110 hektarů, což je jen o něco méně než rozloha pražského Starého města. Cílem dodatečných analýz a posudků bylo zajistit, že vzniklá územní studie bude odpovídat jak potřebám lokálním, tak i celého města. Můžete si to představit jako výrobu chybějícího dílku puzzle, který dlouho nikdo nemohl najít. Měl by pohodlně propojit Holešovice a Letnou a dobře navazovat na oblasti za řekou,“ dodala náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Součástí zadání územní studie bude i realizace koncertního sálu u metra Vltavská a prověření rozvoje okolí Holešovického nádraží. „Důraz klademe na synergii bydlení, pracovních příležitostí, obchodu, kultury a služeb. To vše při zajištění komfortní dopravy, jak osobní, tak i hromadné,“ uvedla Krnáčová.

Studie bude jakýmsi hracím polem a podkladem pro změnu územního plánu. Na filharmonii, administrativní centrum i jednotlivé stavební bloky poté IPR vypíše architektonické soutěže.

„Bubny a Zátory řeší Praha už přes 20 let. Je to dlouhá doba, ale není neobvyklá. Například londýnské nádraží King‘ s Cross, celosvětově uznávaný úspěšný příklad revitalizace brownfieldu, se připravoval na transformaci od počátku 90. let. Dokončení je plánováno na rok 2020. Přitom King‘ s Cross má čtyřikrát menší rozlohu než Bubny,“ popsal ředitel IPR Ondřej Boháč.