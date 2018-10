Vznikne na Vltavské nový koncertní sál? Výsledek komunálních voleb napoví

Příslibem postavit co nejrychleji nové sídlo České filharmonie završila koalice Spojené síly pro Prahu kampaň před komunálními volbami, které začnou už zítra odpoledne. Podle koalice je reálné budovu postavit do deseti let.

Výrazná budova by měla vyrůst na břehu řeky na zanedbaném prostranství u Hlávkova mostu a blízko stanice Vltavská, kde ve středu ráno na perónu v rámci předvolebního happeningu zahrála skupina filharmoniků, kteří plán podporují.

„Nejen silnicemi a mosty, ale i kulturou je člověk živ. Česká kultura, to je v první řadě hudba. A velká moderní koncertní síň je přesně typem jedinečné stavby, kterou bychom mohli v Praze zanechat příštím generacím jako otisknutou stopu začátku 21. století,“ zdůvodnil význam projektu Jiří Pospíšil, lídr koaličního uskupení (TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL), které patří mezi favority pražských voleb.

Pospíšilova družina chce z pozvolna započatého projektu v případě volebního úspěchu učinit jednu z priorit. Příští rok v květnu by prý mohla být vypsaná mezinárodní architektonická soutěž, po níž by v roce 2020 následovaly soutěže na projektanta a zhotovitele. Stavět by se reálně mohlo začít zhruba za čtyři roky.

„První koncert by tam mohl být kolem roku 2025. To je ale optimistický scénář. Víme, jak dlouho v Praze taková díla trvají. Můj reálný tip je deset let,“ pokusil se o časový odhad realizace díla lidovecký radní Jan Wolf, který je také na kandidátce Spojených sil pro Prahu. Právě Wolf měl v dosluhující magistrátní koalici primátorky Krnáčové plánování koncertní síně na starosti. Vytvořil odbornou komisi, která vybrala z pěti míst vytipovaných Institutem plánování a rozvoje (IPR) právě prostor u Vltavské jako nejvhodnější pro budoucí sídlo filharmonie.

Ateliér architekta Josefa Pleskota už vytvořil k záměru „hmotovou studii“ a město teď vybírá autory studie proveditelnosti. „Rád bych v budoucí politické reprezentaci navázal na dosavadní práci. U Hlávkova mostu by mohla vyrůst i docela avantgardní a odvážná stavba. Vzhledem k místu bych tam ani neočekával takové polemiky jako u Kaplického knihovny na Letné,“ dodal k plánu Wolf.

ANO je pro, Piráti jsou skeptičtí

Všechny strany s šancemi na volební úspěch ale takové nadšení pro „nový chrám hudby“ nesdílejí. Podle primátorského kandidáta Pirátů sice české hlavní město potřebuje moderní architekturu, je prý ale otázkou, jestli ho stavět hned vedle hlavní silnice.

„Předvolební lunapark přináší mnoho drahých slibů. Mě budou jednoznačně zajímat konkrétní čísla. Kolik bude stát stavba, kolik provoz, kolik to bude mít návštěvníků. Praha má mnoho problémů a nedostatek koncertních sálů je spíše jeden z těch menších. Po volbách si budeme muset sednout a dohodnout se na prioritách,“ uvedl za Piráty Zdeněk Hřib, podle kterého jeho strana u jakékoliv realizace veřejné stavby pohlídá, „aby všechny soutěže proběhly otevřeně a transparentně“.

Hnutí Praha sobě, které vede současný starosta Prahy 7, iniciativu vítá, ale s poznámkou. „Město moderní koncertní sál potřebuje a stejně tak Vltavská potřebuje investici – to místo je dnes opravdu neutěšené. Nejsme ale naivní a víme, že tento krok bude vyžadovat také velké investice ze strany SŽDC, která zde musí vybudovat dráhu na letiště – až potom je reálné koncertní sál otevřít,“ poznamenal Jan Čižinský.

Vzor v Oslu nebo Hamburku

Podle volebního lídra hnutí ANO by Praha měla mít nový sál s kvalitnější akustikou a kapacitou alespoň dva a půl tisíce míst. „Aktuálně největší sál v Praze v Obecním domě pojme přes tisíc diváků a akustika tam není úchvatná. Já ten plán proto podporuji a v případě, že budu primátorem, tak si myslím, že je velmi reálné, aby se sál začal do čtyř let stavět! Nicméně nové sídlo filharmonie by mělo mít i několik studií a zkušebních sálů. Může tam být i menší galerie a hudební knihovna a možná i třídy pro výuku hudby nebo dokonce zcela nová umělecká škola,“ upřesnil vlastní vizi díla Petr Stuchlík.

Josef Pleskot upozornil, že v rámci projektu bude nutné dořešit řadu věcí včetně vedení silnic v okolí budovy. „Ta lokalita se ale nabízí – je dnes velmi zanedbaná a má potenciál poskytnout prostor pro rozšíření centra města. Estetickou výhodou je i výhled z místa na Pražský hrad,“ poznamenal architekt.

Nový koncertní komplex by podle Pleskotových náčrtů mohl být obklopen „letní terasou“ na Vltavě, po vzoru opery v norské metropoli Oslu nebo úchvatné nové budovy filharmonie v Hamburku. Možností je prý i umístění nové významné knihovny v těsném sousedství. V takovém propojení by se Praha mohla inspirovat například v řeckých Aténách.