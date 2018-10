Vznikající koalice jedná o programu. Shodla se na opravě Libeňského mostu

Strany vznikající nové „pražské vlády“ začaly jednat o společném programu. První den „expertních rozhovorů“ mezi Piráty, hnutím Praha sobě a koalicí Spojené síly pro Prahu byl věnovaný dopravě. Přinesl například shodu všech tří subjektů na rekonstrukci Libeňského mostu.

Až po kýžené shodě na základních cílech chtějí politici začít řešit personální otázky včetně obsazení pozice primátora, o kterou stojí všechny tři subjekty.

„Naším cílem je, abychom předešli tomu, co se v Praze stalo před čtyřmi lety, kdy zde vznikla koalice bez společné programové vize. Chci proto, abychom se dohodli na podrobném krizovém plánu pro Prahu, který jasně zakotví priority nezbytné pro rozvoj hlavního města v příštích letech,“ prohlásil před začátkem rozhovorů celostátní šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který je kandidátem Spojených sil na primátora a zároveň novým předsedou jejich zastupitelského klubu.

Shodnou se i na okruhu?

Právě v konkrétním řešení pražské dopravy v čele s dostavbou městského okruhu bude nejspíš nalezení shody nejkomplikovanější. Pospíšil už krátce po volbách naznačil, že pochybuje o vůli k urgentnímu prosazení „tunelové varianty“ okruhu na straně uskupení Praha sobě.

Jeho lídr Jan Čižinský to označil za mylný dojem. „Pro nás je zásadní zrychlit přípravu a domnívám se, že to umíme. Je třeba ale dodat i to, že dokončit okruh nestihne v tomto volebním období žádná koalice. Slibovat něco takového by proto bylo nezodpovědné,“ reagoval na výtku Čižinský. Takzvaná Blanka 2 nicméně nepatří mezi nejakcentovanější priority hnutí. Těmi jsou spíš dostupné bydlení, péče o veřejný prostor, služby pro seniory, podpora škol nebo zefektivnění byrokracie. Podobně orientovaní jako Praha sobě jsou Piráti, kteří by chtěli mít v příští pražské radě na starosti tři oblasti - digitální služby pro občany, transparenci a řešení bytové krize.

Pokud by se trojice úspěšných účastníků voleb z minulého víkendu nedohodla, na příležitost netrpělivě čeká ve volbách s mírným náskokem vítězná ODS, kterou neláká představa dalších čtyř let v opozici. Praha sobě spolupráci s ODS vytrvale vylučuje a pro Piráty je to méně ideální partner než právě Praha sobě.

Hřib trvá na pozici primátora

„Nechystáme se vést žádná jednání s jinými potenciálními koaličními partnery, dokud se stávající dialog s Prahou sobě a Spojenými silami nedostane do slepé uličky,“ uvedl za Piráty Zdeněk Hřib, který jako nejúspěšnější z trojice vyjednávajících stran trvá na místě primátora.

Spojené síly nicméně upozornily na čerstvý průzkum agentury SANEP, podle kterého by nejvíc Pražanů (22 %) chtělo z reálných adeptů za primátora právě Pospíšila. O sedm až osm procentních bodů za ním zaostává trojice Bohuslav Svoboda, Jan Čižinský a Zdeněk Hřib. Rozhovory expertních týmů mají být podle Čižinského hotové do pondělního večera. Následovat bude druhé kolo jednání o případných „sporných bodech“ do konce týdne a až po jejich dořešení personálie.