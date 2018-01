Vzhůru na olympiádu. Češi už fasují bundy, Raškovky i síťovky

Olympiáda už začala. Nevěříte? Češi zahájili svou pouť do Pchjongčchangu v pátek v Michnově paláci. Kousek od Vltavy v sídle Sokola se totiž začala rozdávat oficiální kolekce. Bundy, tepláky, ponožky. Ale také unikátní hodinky či síťovky.

Olympiáda klepe na dveře. Pár závodů, pár zápasů. A pak: vzhůru do Koreje! Ale počkat: ještě před cestou do Pchjongčchangu tu číhá jedna (milá) povinnost. Michnův palác, centrum Prahy. Právě zde, v útrobách barokní stavby, fasují Češi oficiální kolekci, se kterou by rádi okouzlili svět.

V oficiální výbavě se myslí na vše

„Je to velkolepé,“ rozhléhla se kolem sebe lyžařka Martina Dubovská. „Mnohem lepší než si pro to jít někam do haly,“ podotkla skikrosařka Nikol Kučerová. Právě tyhle dvě ženy si včera došly pro kufry jako první. Obsadily dvě ze tří kabinek a za pár minut už měly zabaleno. Na konci mrkly na starý hokejový „simulátor“ a zapózovaly fotografům. „Moc jsme si to užily,“ pochválily reprezentantky oblečení z dílny společnosti Alpine Pro.

V oficiální výbavě (čítající 31 položek pro muže a 32 pro ženy) se myslí na vše. Něžné pohlaví se dočkalo i sportovní podprsenky. „Je to promyšlené do úplných detailů. Snad nic nechybí,“ uvedla Kučerová.

Čeští olympionici dostanou také tři speciální propriety. Multifunkční polštářek kvůli zdlouhavému cestování. Hodinky kvůli jinému času. A novou síťovku kvůli nákupům. A samozřejmě nemůže chybět Raškovka. Kulich s odkazem na legendárního skokana Jiřího Rašku je ve dvou provedeních (funkční a nástupový).

„Já si snad s sebou vezmu navíc už jen spodní prádlo a pyžamo,“ smála se Kučerová. Fasování olympijské kolekce je speciální událost. Ještě v lednu dorazí i hokejisté, leč už teď je jasné, že lovci autogramů všechny české hvězdy nezískají. Čas nemají Ester Ledecká ani Martina Sáblíková. Kvůli nabitému programu se omluvili i biatlonisté.