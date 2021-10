Marek Benda: Vždy slyším, ať už jako dinosaurus skončím

/ROZHOVOR/ Trojkou na pražské kandidátce Spolu je politik ODS Marek Benda. V parlamentních lavicích sedí s krátkou dvouletou přestávkou od roku 1990. To mu bylo 22 let. S velkou pravděpodobností zasedne do poslanecké lavice znovu.

Marek Benda. | Foto: koalice SPOLU

Jste asi jediný profesionální politik v zemi, celý svůj profesní život jste v parlamentu. Berete volby jako rutinu? Paradoxně jsem letos nejvíc nervózní ze všech voleb, které jsem absolvoval. Zatímco v minulosti jsem vždy mohl jen překvapit, tentokrát jsem poprvé v pozici, kdy mohu pouze zklamat. Kolorit voleb: Pražští lídři se fotografovali u uren a volebních místností Přečíst článek › Nikdy jste si neřekl, že je čas skončit a jít do civilního života? Zatím ne, tentokrát jsem si řekl, že do toho ještě půjdu. A pozor, já žiju civilní život. Jezdím tramvají, chodím nakupovat, mám rodinu. I když vždy na začátku volebního období od někoho slyším: „Ať už ten dinosaurus skončí.“ Ale moje výhoda je, že znám poslaneckou práci velmi dobře, mám zkušenosti. A na rozdíl od nováčků mám vyzkoušené i uličky, které se ukázaly jako slepé. Takže se necítíte jako muž ze slonovinové věže? Vůbec ne. Jedním z mých kritérií lidí z věže ze slonoviny je, že mají řidiče. Já ho nikdy neměl. Marek Benda ve štábu koalice Spolu.Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák