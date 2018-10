Vzdá se Čižinský mandátu? Poslancem by se mohl stát Okamurův bratr

Jan Čižinský je kometou letošních komunálních voleb. A teoreticky může ovlivnit také průběh těch senátních. Jak upozornil ústavní právník Jan Kudrna na Facebooku, hlavní postava hnutí Praha sobě může zamíchat sněmovní kartami, vzdá-li se poslaneckého mandátu.

Situace v KDU-ČSL je následující. Čižinský, který je zároveň starostou Prahy 7 (jeho politický subjekt tu získal přes padesát procent hlasů), stále drží i poslanecký mandát. Prvním náhradníkem je bývalý ministr kultury Daniel Herman.

"Ten teď postoupil do druhého kola v senátních volbách na Chrudimsku," upozornil Kudrna na sociální síti. Herman soupeří s tamním starostou Janem Teclem, kterého podporují ODS a STAN. Jejich víkendový souboj byl nesmírně vyrovnaný - 15,44 procenta pro Tecla vs. 15,13 procenta pro exministra.

Pokud by byl zvolen Herman a pokud by se Čižinský vzdal poslaneckého mandátu až po sobotě, tak hlasování bude zbytečné - Chrudimské by čekaly nové volby. "Pokud by se však Čižinský vzdal mandátu do pátku a Herman byl zvolen senátorem, tak bude senátorem a v sobotu se poslancem stane pan Hayato Okamura," napsal ústavní právník na facebookové stránce. Starší bratr šéfa SPD Tomia Okamury přitom za lidovce kandidoval do horní komory Parlamentu v Praze 8. Skončil však až na pátém místě se ziskem 11,74 procenta voličských hlasů.

Kvůli Hlavatému byly opakované volby

"Třeba se ale Čižinský ničeho nevzdá a nic se zamotávat nebude," zakončil svůj příspěvek právník Kudrna a připomněl poslední podobně zamotaný příběh ohledně mandátů. Při loňských volbách podnikatele Jiřího Hlavatého lidé na kandidátce ANO vykroužkovali z 18. místa až do poslanecké lavice a Hlavatému tak automaticky zanikl nárok na senátorskou funkci. I když odborníci na Ústavu a politologové se ani v tomto případě neshodli.

Hlavatý se však zlobil, že nevěděl o tom, že přichází o mandát. Ale rozhodl se kandidovat v doplňovacích volbách zpátky do Senátu a plánoval, že kdyby nebyl zvolen, Sněmovna mu přijde vhod. Pak obviňoval voliče, že mohou za opakované hlasování a ať náklady zaplatí.

Čižinský primátorem?

Avšak v lednu prohrál ve volbách na Trutnovsku s Janem Sobotkou, starostou Vrchlabí. Majitel textilky Juta se předtím samozřejmě musel vzdát poslaneckého mandátu, takže skončil po pár letech v politice. Letošní 70. narozeniny tak oslavil jako byznysmen a přemýšlí, komu předá firmu. Hlavatého zmatky se logicky staly terčem posměchu.

Jenže zatímco kandidát vládního hnutí ANO zavařil jen sám sobě, Čižinský z uskupení Praha sobě by způsobil problémy stranickým kolegům. Pokud by se však chtěl stát pražským primátorem, kvůli tomu, že možní koaliční partneři z Pirátské strany odmítají kumulaci funkcí, zřejmě bude muset Čižinský opustit buď Sněmovnu, nebo radnici Prahy 7. Nebo obojí. A nebo nechá vládu nad hlavním městem Zdeňku Hřibovi či někomu jinému.