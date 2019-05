Expozice, připravená Úřadem vlády ČR, přináší více než 50 darů, které premiér Andrej Babiš obdržel během významných zahraničních cest, jež absolvoval od nástupu do funkce. Do dubna 2019 předseda vlády navštívil formou oficiální návštěvy téměř 30 zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky. Sbírka se bude dál doplňovat.

Výstavu slavnostně zahájil premiér Andrej Babiš. „Dary jsme původně shromažďovali v jedné místnosti na Úřadu vlády, ale pak přišla s tímto nápadem paní Bartha, která se asi inspirovala během návštěvy Francie. Když jsme hledali obraz, který jsem daroval francouzskému prezidentovi, zjistili jsme, že má takovouto sbírku darů. Takže je aspoň máte možnost vidět,“ řekl premiér Babiš přítomným návštěvníkům.

Fajn nápad mojí kolegyně Tünde Bartha. Inspirovala se ve Francii u @EmmanuelMacron ? Dary, co jsem dostal na zahraničních cestách, jsou teď na jednom místě. Dnes jsme tu výstavu v Lichtenštejnském paláci otevřeli. A přišlo spousty lidí. To jsem rád. Budu to pořád doplňovat ? pic.twitter.com/bDImQHhfoN