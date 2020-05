Vysoké školy v Praze dnes ráno v souvislosti s další vlnou uvolňování opatření proti koronaviru nezaznamenaly výrazně větší počet příchozích studentů než v předchozích týdnech. Šlo o jednotlivce až desítky studentů. Většina z nich mířila ke zkouškám, na předem domluvené konzultace, nebo případně na praktickou výuku. Vyplývá to z vyjádření zástupců škol.

Vysoká škola ekonomická v Praze podle své mluvčí Martiny Mlynářové proti minulým týdnům provoz nijak výrazně nerozšiřuje. V pátek ve škole skončí semestr, výuka do té doby bude pokračovat na dálku. V současnosti mohou do areálu studenti například na zkoušky, předem domluvené konzultace nebo do knihovny pro objednanou literaturu. "Nyní (v pondělí ráno) nesledujeme žádný nárůst jejich počtu," řekla Mlynářová.