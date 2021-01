Stanislav Kolíbal si přesto na své umělecké cestě, trvající už skoro osmdesát let, šel za svým. Trpělivě, s pokorou, ale také s odvahou dívat se na tvorbu jinak než ostatní. I proto může svou prací obohacovat svět i po devadesátce.

Úcta k obyčejnosti

„Úcta k obyčejnosti sehrála v mém životě velkou roli,“ říká Stanislav Kolíbal, když hovoří o svém dětství v hornické kolonii v Orlové. Narodil se 11. prosince 1925 a vyrůstal v mimořádně skromných poměrech. Neznal jiné než darované obnošené oblečení, přesto tatínek sbíral a četl sešitová vydání klasiků 19. století, Tolstého, Dostojevského či Zoly.

Život rodiny se změnil po podpisu mnichovské dohody, když část Těšínska včetně Orlové zabralo Polsko. Museli se přestěhovat Ostravy, kde ovšem hledaly útočiště tisíce uprchlíků. Najít byt bylo nemožné. „Čtrnáct měsíců jsme žili v provizorní ubytovně zřízené ve škole, než rodiče získali skromný domovnický byt,“ vzpomíná Stanislav Kolíbal na nelehkou dobu.

Ve studiích pokračoval na ostravském gymnáziu, ale místo maturity dostali on i jeho spolužáci předvolání k totálnímu nasazení na šachtu Dolu František. Dostal tu nejtěžší práci na ražbě nových chodeb v osmém patře pod zemí. Pracovalo se třináct dnů v kuse, volno bylo jen každou druhou neděli.

Před prověrkovou komisí obstál těsně

Ve stejné době složil přijímací zkoušky na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, ale i studenti této školy byli záhy povoláni na nucené práce. „Tehdy jsem získal díky příteli na úřadě razítko, že formálně pracuji stále v Ostravě, ale nikam jinam jsem nenastoupil. Prakticky jsem se tedy vyhýbal od léta 1944 do května 1945 totálnímu nasazení,“ vysvětluje Stanislav Kolíbal.

Od podzimu 1945 konečně nastoupil na UMPRUM, která v té době získala status vysoké školy. Studoval užitou grafiku v ateliéru profesora Antonína Strnadela. Ve škole působila řada inspirativních pedagogů, například Emil Filla či František Tichý, a UMPRUM byla v té době progresivnější než Akademie výtvarných umění, kam se po válce vrátili představitelé starší generace výtvarníků, jako Max Švabinský či Vratislav Nechleba.

Atmosféru na UMPRUM ale záhy začala ovlivňovat měnící se politická situace. „Nikdy nezapomenu, jak komunisti po vyhraných volbách roku 1946 pochodovali Pařížskou třídou a zvedali zaťaté pěsti. Viděl jsem mezi nimi mnoho svých spolužáků,“ říká Stanislav Kolíbal.

Levicová, přesněji řečeno komunistická orientace byla mezi mladými umělci z UMPRUM velmi rozšířená. A budilo všeobecný údiv, že Stanislav ji nesdílí, přestože pochází z chudého hornického kraje, z proletářské rodiny. Měl k tomu však dobré důvody: už ke konci války se dozvídal, jak ve stalinistickém Rusku probíhala likvidace avantgardy. Osobně ho zasáhlo, že byl popraven i Boris Pilňak, autor knihy, kterou ilustroval.

Když musel Stanislav Kolíbal po únoru 1948 ve škole předstoupit před prověrkovou komisi, prošel jen tak tak, s omezením, že smí pracovat jen v grafické dílně. „Zachránil mě proletářský původ, protože by se nehodilo, aby studenta z dělnické rodiny, který krátce pracoval na šachtě, vyhodili ze studií,“ vzpomíná.

Uvolněnější poměry

Uměleckoprůmyslovou školu absolvoval ilustracemi Čechovových povídek v roce 1951 a nastoupil ještě ke studiu scénografie na DAMU. „Divadlo bylo v té době svobodnější než výtvarné umění, na jevišti nebylo nutné zachovávat realismus, který ve výtvarném mění dominoval,“ vysvětluje.

Zároveň v něm scénografie probudila zájem o práci s prostorem a vnukla mu úplně jiné principy zpracování hmoty, než jaké by získal při studiu sochařství. I to později ovlivnilo celou jeho uměleckou dráhu, protože výtvarné pojednání prostoru a hmoty se stalo důležitou součástí jeho díla, ať už při výzdobě veřejných budov, v interiérech nebo v rámci samostatných instalací.

V roce 1953 se oženil se sochařkou Vlastou Prachatickou a oba tvořili v ateliéru v ulici Nad Královskou oborou. Na pražské Letné žily i další umělecké dvojice, se kterými se přátelili: Adriena Šimotová a její muž Jiří John nebo Věra a Vladimír Janouškovi.

„Jako umělecká generace jsme se dali dohromady v roce 1958, kdy v Domě umění města Brna proběhla celostátní výstava Umění mladých výtvarníků Československa. Tam se poprvé představila naše generace, která odmítala ten stranický tlak, abychom se obraceli jen k realismu,“ říká Stanislav Kolíbal. Skupina jeho přátel a souputníků si říkala UB 12 - Umělecká beseda 12.

Uvolněnější poměry mu začínaly přinášet i nové zakázky: v roce 1963 sice neuspěl v soutěži na výzdobu stěn československé ambasády v Brazílii, ale zkušenosti, které získal při vytváření návrhu, využil později pro výzdobu velvyslanectví v Londýně.

Tato linie jeho tvorby později vyvrcholila ztvárněním předpolí Nuselského mostu na pankrácké straně. „Veřejný prostor je svým způsobem velmi problematický,“ připouští Stanislav Kolíbal. „Dáváte něco někomu, koho neznáte, a nevíte, zda to tam uvidí rád.“

Láska ke geometrii

Jeho uměleckou dráhu přerušila normalizace, během níž měl zákaz v Československu vystavovat. Abstraktní a lidu údajně nesrozumitelné umění opět začínalo být na obtíž, a Stanislav Kolíbal byl jeho typickým představitelem. Nešlo mu o to, zobrazovat skutečnost, chtěl vytvářet skutečnost paralelní. O jeho dílo měli zájem v zahraničí, kde se mu podařilo několikrát vystavovat.

„Jsem rád za to, co jsem prožil, i za negativní zážitky. Jejich překonání mi dodalo sílu do dalších bojů,“ uvedl Stanislav Kolíbal, kterému bylo v listopadu 1989 čtyřiašedesát let a nově nabyté svobody využil. Tvořil, vystavoval, tři roky vedl na Akademii výtvarných umění ateliér Socha - instalace.

Když ho odborná porota roku 2019 vyzvala, aby reprezentoval ČR na Mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách, měl příležitost konfrontovat se s výtvarníky o generace mladšími. Výstavu vnímal jako jakousi tečku za svým celoživotním dílem, v následujícím roce ale k němu připojil další rozměrný artefakt: jeho návrh zvítězil v soutěži na výtvarné řešení stanice metra D Nové Dvory.

Stěnu nad eskalátory na obou stranách stanice ozdobí dva devítimetrové reliéfy s geometrickými motivy, prostor stanice navíc protnou ostře barevné rovnoběžky. „Moje řešení vychází z lásky ke geometrii. Používám ji už od šedesátých let. Tentokrát jsem si zvolil téma rovnoběžek,“ říká.

Další jeho dílo mělo jiný rozměr - spolu se sochařem interiér Petrem Váňou vybavili liturgickými prvky nově postavený Kostel Krista Spasitele na pražském Barrandově.

Za nejjistější cestu k celoživotnímu úspěchu považuje vytrvalost a víru. Tyto vlastnosti mu pomohly udržet si vlastní směr i v dobách, kdy ideologický vítr foukal opačným směrem.

